Временная защита в Польше: что стоит знать украинским беженцам о новых правилах и как не потерять статус

Польша продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это решение дает украинцам еще почти год юридической определенности, однако после указанной даты для дальнейшего проживания в стране придется оформлять другие разрешительные документы, такие как карта побыту, или легализоваться через трудоустройство или обучение.

Об этом пишет In Poland.

Сейчас граждане Украины, которые имеют статус временной защиты (UKR), пользуются правом на свободное проживание и официальное трудоустройство в Польше без необходимости получать какие-либо дополнительные бумаги. Однако чиновники предупреждают, что после завершения действия этого специального режима статус не будет обновлен автоматически.

Главным инструментом для дальнейшего легального пребывания в стране станет получение временного или постоянного вида на жительство, то есть карты побыту. Чтобы успешно пройти эту процедуру, украинцам понадобится официальное подтверждение цели пребывания, которой может выступать легальная работа, открытие собственного дела, получение образования или же семейные обстоятельства.

Кто может определить статус UKR

В то же время правительство Польши также ужесточило требования к сохранению статуса UKR. Согласно официальным разъяснениям, его могут потерять лица, которые:

выехали из Польши более чем на 30 дней;

получили другой тип вида на жительство;

оформили временную защиту в другой стране ЕС.

Также польские власти установили четкий дедлайн для тех граждан Украины, которые во время оформления номера PESEL UKR не имели при себе загранпаспорта. Они обязаны подтвердить свою личность с помощью официального документа до 31 августа 2026 года, поскольку в противном случае их статус временной защиты будет отменен.

Эти шаги соответствуют общей стратегии Европейской комиссии, которая ранее призвала государства-члены ЕС способствовать украинцам в переходе на долгосрочные формы проживания. Для длительной легализации европейские институты рекомендуют использовать стандартные инструменты, в частности оформление рабочих разрешений, получение студенческих виз и других видов видов видов на жительство.

С июня 2026 года украинские беженцы в Польше со статусом UKR потеряют выплаты 800+,если не будут работать легально и не будут платить налоги, а их дети не будут посещать местные сады или школы. Правительство вводит эти более жесткие условия после того, как в январе приостановило выплаты для более 150 тысяч человек, обязав их подавать заявки повторно.

