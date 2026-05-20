Лето "светит" нескоро: синоптики предупредили об опасном ударе непогоды и резком похолодании в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 20 мая / © ТСН

Атмосферные фронты принесут в Украину резкое ухудшение погодных условий: синоптики предупреждают о граде, шквальном ветре и дождях с грозами. Из-за серьезной угрозы для транспорта и коммунальных служб метеорологи уже объявили в большинстве областей желтый уровень опасности.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время погода в Украине будет демонстрировать переменчивый характер. Анализируя метеорологические карты, эксперт отмечает, что над страной расположились атмосферные фронты и линия схождения. Такая синоптическая ситуация обусловит классические летние капризы природы: периодические грозовые дожди, которые местами будут переходить в сильные ливни, а в отдельных районах будут сопровождаться шквалами и градом.

Единственным регионом, где непогода не развернется в полную силу, станут западные области — там интенсивность осадков сдержит западный антициклон.

По словам Диденко, днем 20 мая столбики термометров покажут преимущественно от +21 до +25 градусов тепла. Настоящее летнее тепло до +25…+28 градусов охватит восточные, центральные и большинство южных областей, а также Сумскую и Черниговскую.

В то же время заметная прохлада ожидается на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и западной части Черкасской областей, где столбики синоптиков будут колебаться в пределах +18…+22 градусов выше нуля.

В то же время синоптик предупреждает, что в конце недели в Украине станет еще прохладнее.

В Украинском гидрометцентре сообщат, что 20 мая в стране будет облачно с кратковременными прояснениями. По данным синоптиков, страну накроют умеренные дожди, а в днем почти по всей территории, за исключением большинства западных областей, будут греметь грозы.

Жителям юга, большей части центра и Житомирщины стоит быть особенно внимательными, ведь там местами пройдут сильные ливни, возможен град и резкие порывы ветра до 15-20 м/с.

Во многих областях Украины объявлен первый уровень опасности, желтый.

Ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла. В западных областях будет несколько прохладнее — ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов тепла, днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +23 градусов тепла.

