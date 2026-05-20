Мадяр потребовал расширения Вышеградской четверки

Модяр / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о желании расширить формат Вышеградской четверки (V4), в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

Об этом пишет ClashReport

По его словам, Будапешт хотел бы видеть в составе объединения и другие страны Центральной Европы.

"Наша цель - увидеть, как V4, Вышеградская четверка, потенциально расширится и будет включать другие страны, такие как Австрия", - заявил Мадяр.

Политик не уточнил, ведутся ли официальные переговоры о возможном расширении формата.

Вышеградская четверка была создана в 1991 году для координации сотрудничества между странами Центральной Европы в политической, экономической и сферах безопасности.

Напомним, в субботу, 9 мая, новым премьер-министром Венгрии официально стал Петер Мадяр . Он заменил на этом посту Виктора Орбана, которого долгое время считали одним из наиболее пророссийских политиков в Европейском Союзе.

Также президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мадяра с началом работы в должности премьер-министра Венгрии. В своем обращении Зеленский отметил готовность Украины развивать сотрудничество с Будапештом и строить добрососедские отношения между странами.

Также украинский лидер назвал символическим то, что вступление Мадяра в должность состоялось именно 9 мая — в День Европы.

