Надбавки к пенсии в Украине: когда надо лично обращаться за доплатой
Пенсионный фонд Украины обнародовал важное разъяснение для граждан, имеющих право на специальные надбавки.
Некоторые виды доплат к пенсии в Украине не начисляются автоматически, даже когда пенсионер полностью соответствует всем критериям для их получения.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечают, что для начисления таких надбавок гражданину нужно самостоятельно обратиться в учреждение с соответствующим заявлением и предоставить пакет документов, которые официально подтверждают его право на дополнительные выплаты.
В частности, речь идет о таких надбавках:
статус участника боевых действий,
наличие инвалидности,
уход за лицом с инвалидностью,
проживание на территориях со специальным статусом,
доплаты за сверхурочный стаж.
Часто Пенсионный фонд просто не имеет технической возможности автоматически проверить нужные сведения из-за отсутствия доступа к определенным документам или государственным реестрам, поэтому без личной инициативы человека выплаты не начнутся.
Для того чтобы оформить доплату, необходимо отправить запрос через персональный электронный кабинет на веб-портале или прийти на прием в ближайший сервисный центр ПФУ. Вместе с бланком заявления следует предоставить подтверждение своего статуса: это могут быть удостоверения, справки о стаже, заключения медико-социальной экспертизы или документы, удостоверяющие факт ухода за лицом, в зависимости от конкретных условий начисления.
После проверки данных, дополнительные средства начнут начисляться с того месяца, в котором были поданы документы.
Ошибки в расчете пенсий чаще всего возникают из-за несвоевременного обновления гражданами персональных данных, отмечают в ПФУ. Исправить неточности можно онлайн на вебпортале через личный кабинет, заполнив анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц.
Кроме того, из-за изменений в законодательстве, произошедших более двадцати лет назад, реальный отработанный стаж будущих пенсионеров часто не совпадает с данными ПФУ, предупредили специалисты. Чтобы избежать потери выплат, гражданам следует понимать разницу между трудовым и страховым стажем и знать, какие периоды фонд не учитывает без дополнительного документального подтверждения.
