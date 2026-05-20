Надбавки к пенсии в Украине: когда надо лично обращаться за доплатой

Пенсионный фонд Украины обнародовал важное разъяснение для граждан, имеющих право на специальные надбавки.

Фото иллюстративное

Некоторые виды доплат к пенсии в Украине не начисляются автоматически, даже когда пенсионер полностью соответствует всем критериям для их получения.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечают, что для начисления таких надбавок гражданину нужно самостоятельно обратиться в учреждение с соответствующим заявлением и предоставить пакет документов, которые официально подтверждают его право на дополнительные выплаты.

В частности, речь идет о таких надбавках:

  • статус участника боевых действий,

  • наличие инвалидности,

  • уход за лицом с инвалидностью,

  • проживание на территориях со специальным статусом,

  • доплаты за сверхурочный стаж.

Часто Пенсионный фонд просто не имеет технической возможности автоматически проверить нужные сведения из-за отсутствия доступа к определенным документам или государственным реестрам, поэтому без личной инициативы человека выплаты не начнутся.

Для того чтобы оформить доплату, необходимо отправить запрос через персональный электронный кабинет на веб-портале или прийти на прием в ближайший сервисный центр ПФУ. Вместе с бланком заявления следует предоставить подтверждение своего статуса: это могут быть удостоверения, справки о стаже, заключения медико-социальной экспертизы или документы, удостоверяющие факт ухода за лицом, в зависимости от конкретных условий начисления.

После проверки данных, дополнительные средства начнут начисляться с того месяца, в котором были поданы документы.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Ошибки в расчете пенсий чаще всего возникают из-за несвоевременного обновления гражданами персональных данных, отмечают в ПФУ. Исправить неточности можно онлайн на вебпортале через личный кабинет, заполнив анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц.

Кроме того, из-за изменений в законодательстве, произошедших более двадцати лет назад, реальный отработанный стаж будущих пенсионеров часто не совпадает с данными ПФУ, предупредили специалисты. Чтобы избежать потери выплат, гражданам следует понимать разницу между трудовым и страховым стажем и знать, какие периоды фонд не учитывает без дополнительного документального подтверждения.

