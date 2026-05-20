Надбавки до пенсії в Україні: коли треба особисто звертатися за доплатою

Деякі види доплат до пенсії в Україні не нараховуються автоматично, навіть коли пенсіонер повністю відповідає всім критеріям для їх отримання.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) наголошують, що для нарахування таких надбавок громадянину потрібно самостійно звернутися до установи із відповідною заявою та надати пакет документів, які офіційно підтверджують його право на додаткові виплати.

Зокрема, мова йде про такі надбавки:

статус учасника бойових дій,

наявність інвалідності,

догляд за особою з інвалідністю,

проживання на територіях зі спеціальним статусом,

доплати за понаднормовий стаж.

Часто Пенсійний фонд просто не має технічної можливості автоматично перевірити потрібні відомості через відсутність доступу до певних документів чи державних реєстрів, тому без особистої ініціативи людини виплати не розпочнуться.

Для того щоб оформити доплату, необхідно надіслати запит через персональний електронний кабінет на вебпорталі або прийти на прийом до найближчого сервісного центру ПФУ. Разом із бланком заяви слід надати підтвердження свого статусу: це можуть бути посвідчення, довідки про стаж, висновки медико-соціальної експертизи чи документи, що засвідчують факт догляду за особою, залежно від конкретних умов нарахування.

Після перевірки даних, додаткові кошти почнуть нараховуватися з того місяця, в якому було подано документи.

Помилки у розрахунку пенсій найчастіше виникають через несвоєчасне оновлення громадянами персональних даних, зазначають у ПФУ. Виправити неточності можна онлайн на вебпорталі через особистий кабінет, заповнивши анкету для зміни даних у Реєстрі застрахованих осіб.

Окрім того, через зміни в законодавстві, що відбулися понад двадцять років тому, реальний відпрацьований стаж майбутніх пенсіонерів часто не збігається з даними ПФУ, попередили фахівці. Щоб уникнути втрати виплат, громадянам варто розуміти різницю між трудовим та страховим стажем і знати, які періоди фонд не враховує без додаткового документального підтвердження.

