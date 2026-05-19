Гроші
428
1 хв

Курс валют на 20 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня посилилася щодо іноземної валюти.

Олена Капнік
НБУ встановив курс валют на 20 травня.

НБУ встановив курс валют на 20 травня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 травня. Долар залишився без змін. Євро втратив у ціні на 12 коп. Злотий зменшився на 3 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,15 (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,29 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,08 (-3 коп.)

Нагадаємо, раніше юристи розповіли, що робити, якщо купили фальшиву валюту. Існує чіткий алгоритм дій біля каси та за межами обмінника, аби правильно повернути свої кошти і не стати фігурантом кримінальної справи.

