У розкішних чорних сукнях: сестри Спенсер з'явилися на виставці квітів у Челсі

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер відвідали квіткову виставку RHS Chelsea Flower Show 2026 у Лондоні.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза обрала для цього виходу довгу вечірню сукню з розрізом, що починається від стегна і відкриває одну ногу від Dune London. Сукня відрізнялася рукавами до ліктя, структурованими плечима та високим коміром-стійкою. Вбрання доповнювали прозорі чорні колготи та туфлі на підборах із закритим носком зі шкіри крокодила. В руках у неї також був срібний клатч, прикрашений стразами, та ефектні сережки-висячки у вухах.

Її сестра леді Амелія була у вечірній максісукні з розрізом і пікантним декольте, доповнивши її сріблястими туфлями на підборах і таким самим клатчем у вигляді квітки. Вона одягла золоті сережки та кольє із серцем на шию.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Обидві сестри зробили виразні макіяжі і зібрали біляве волосся в пучки, також їх нігті були вкриті світлим лаком, а на пальцях було безліч золотих каблучок.

За день до відкриття виставки її також відвідали король Чарльз та королева Камілла, вони зустрілися на заході з Девідом Бекхемом. А також на заході були присутні сестра короля-принцеса Анна та герцогиня Единбурзька Софі.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

