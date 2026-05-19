Показ Gucci: бренд перекрив легендарну Таймс-Сквер і зібрав зірок на подіумі

Поки у Франції одні зірки підкорюють червону доріжку кінофестивалю, у Нью-Йорку відбулася інша гучна подія, що наробила галасу.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон на показі Gucci

Періс Гілтон на показі Gucci / © Getty Images

Модний дім Gucci перекрив Таймс-Сквер — одну з найвідоміших вулиць Нью-Йорку — для гучного показу Cruise 2027.

Колекція створена Демною Гвасалією, який є новим креативним директором бренду.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Також немало зірок вийшли і на сам подіум, зокрема нову колекцію демонстрували: Періс Гілтон і праонучка письменника Ернесте Гемінгвея і супермодель 90-х Сінді Кроуфорд.

Також на подіум вийшла українська суперзірка модель Алла Костромічорва.

Алла Костромічова / © Getty Images

Вечір продовжився ексклюзивною афтепаті, де представники індустрії моди та знаменитості святкували до ранку.

На заході також зібралася надзвичайно зіркова аудиторія, адже серед гостей показу були дуже гучні імена, зокрема Кім Кардашян, яка давно дружить з дизанером, Мерая Кері, а також акторка Ліндсей Логан.

Кім Кардашян / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Мерая Керрі / © Getty Images

