Показ Gucci: бренд перекрив легендарну Таймс-Сквер і зібрав зірок на подіумі

Періс Гілтон на показі Gucci / © Getty Images

Реклама

Модний дім Gucci перекрив Таймс-Сквер — одну з найвідоміших вулиць Нью-Йорку — для гучного показу Cruise 2027.

Колекція створена Демною Гвасалією, який є новим креативним директором бренду.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Також немало зірок вийшли і на сам подіум, зокрема нову колекцію демонстрували: Періс Гілтон і праонучка письменника Ернесте Гемінгвея і супермодель 90-х Сінді Кроуфорд.

Реклама

Також на подіум вийшла українська суперзірка модель Алла Костромічорва.

Алла Костромічова / © Getty Images

Вечір продовжився ексклюзивною афтепаті, де представники індустрії моди та знаменитості святкували до ранку.

На заході також зібралася надзвичайно зіркова аудиторія, адже серед гостей показу були дуже гучні імена, зокрема Кім Кардашян, яка давно дружить з дизанером, Мерая Кері, а також акторка Ліндсей Логан.

Кім Кардашян / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Мерая Керрі / © Getty Images

Новини партнерів