Показ Gucci: бренд перекрив легендарну Таймс-Сквер і зібрав зірок на подіумі
Поки у Франції одні зірки підкорюють червону доріжку кінофестивалю, у Нью-Йорку відбулася інша гучна подія, що наробила галасу.
Модний дім Gucci перекрив Таймс-Сквер — одну з найвідоміших вулиць Нью-Йорку — для гучного показу Cruise 2027.
Колекція створена Демною Гвасалією, який є новим креативним директором бренду.
Також немало зірок вийшли і на сам подіум, зокрема нову колекцію демонстрували: Періс Гілтон і праонучка письменника Ернесте Гемінгвея і супермодель 90-х Сінді Кроуфорд.
Також на подіум вийшла українська суперзірка модель Алла Костромічорва.
Вечір продовжився ексклюзивною афтепаті, де представники індустрії моди та знаменитості святкували до ранку.
На заході також зібралася надзвичайно зіркова аудиторія, адже серед гостей показу були дуже гучні імена, зокрема Кім Кардашян, яка давно дружить з дизанером, Мерая Кері, а також акторка Ліндсей Логан.