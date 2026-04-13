Що додати в лунки під час садіння перцю й томатів, щоб розсада швидко прижилася і дала щедрий урожай

Що покласти у лунки під час садіння перцю й томатів

Щоб отримати рясний урожай помідорів і перцю, треба правильно підживлювати розсаду під час садіння. Адже саме від цього залежить: чи приживуться рослини, чи будуть вони стійкими до хвороб і наскільки активно плодоноситимуть. Досвідчені городники знають, що правильне наповнення лунки — це не дрібниця, а ключовий етап, який може значно вплинути на результат.

Чим підживити розсаду під час садіння у відкритий ґрунт

Перегній чи компост. Перш за все в лунку варто додати добре перепрілий перегній або якісний компост. Це джерело органічних речовин, яке забезпечує рослину поживними елементами. Крім того, це добриво покращує структуру ґрунту, робить його пухким і повітропроникним, що особливо важливо для кореневої системи. Деревний попіл. Це один із найефективніших натуральних компонентів. Він містить калій, кальцій і мікроелементи, які зміцнюють рослини та підвищують їхню стійкість до хвороб. Також попіл допомагає зменшити кислотність ґрунту, що особливо важливо для томатів. Подрібнена яєчна шкаралупа. Шкаралупа є джерелом кальцію, який необхідний для правильного розвитку рослин. Вона допомагає запобігти таким проблемам, як гниль і слабкість стебел. Перед використанням її варто добре висушити і подрібнити. Дріжджовий розчин або сухі дріжджі. Досвідчені городники часто додають у лунку трохи сухих дріжджів або поливають розсаду слабким дріжджовим розчином. Це активізує корисну мікрофлору в ґрунті і стимулює зростання кореневої системи. У результаті рослини швидше приживаються і краще розвиваються. Лушпиння цибулі. Цибулиння має антисептичні властивості і допомагає захистити коріння від гнилі та шкідників. Достатньо покласти невелику жменю на дно лунки — і це створить додатковий бар’єр для хвороб.

У лунку варто додати невелику кількість кожного компонента, перемішати із землею і лише після цього висаджувати розсаду. Важливо не класти добрива безпосередньо під корінь, щоб уникнути опіків.