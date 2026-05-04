- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 4-5 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у 18-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, не варто сприймати на віру думку інших людей — потрібно ставити під сумнів усе почуте, а, ухвалюючи важливі рішення, керуватися виключно власним розумом.
Символ дня: Аспід.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.
Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист, шпінель, кахолонг.
За яку частину тіла відповідає: нирки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, затягнеться надовго, але небезпеки для здоров’я вони не несуть, особливо якщо вчасно вжити заходів, спрямованих на лікування. Велика ймовірність лікарської помилки, тому діагноз, поставлений у ці дні одним лікарем, обов’язково потрібно перевірити ще раз в іншого.
Харчування дня: м’ясо потрібно замінити рибою та овочами.
Стрижка дня: від стрижки в ці дні краще відмовитися.
Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо бажано удобрювати ґрунт, прищеплювати і пересаджувати рослини.
Магія і містика дня: для захисту від псування і пристріту потрібно носити оберіг із бірюзою.
Сни дня: сни цього часу розкажуть про проблеми, які ускладнюють життя людини в суспільстві, — це чудова нагода проаналізувати свою поведінку і подумати про те, як вирішити наявну проблему.
цитата дня: «Не чекай. Час ніколи не буде ідеальним» (Наполеон Гілл).
Читайте також:
Повний Місяць у Скорпіоні 1 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви з 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Як Уран і Юпітер вплинуть на події в Україні в травні-липні 2026 року
Сонце в Тельці 20 квітня — 20 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час