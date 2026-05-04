Астрологія
97
Астрологічний прогноз на 4-5 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Змія

Змія / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 18-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, не варто сприймати на віру думку інших людей — потрібно ставити під сумнів усе почуте, а, ухвалюючи важливі рішення, керуватися виключно власним розумом.

Символ дня: Аспід.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист, шпінель, кахолонг.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, затягнеться надовго, але небезпеки для здоров’я вони не несуть, особливо якщо вчасно вжити заходів, спрямованих на лікування. Велика ймовірність лікарської помилки, тому діагноз, поставлений у ці дні одним лікарем, обов’язково потрібно перевірити ще раз в іншого.

Харчування дня: м’ясо потрібно замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: від стрижки в ці дні краще відмовитися.

Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо бажано удобрювати ґрунт, прищеплювати і пересаджувати рослини.

Магія і містика дня: для захисту від псування і пристріту потрібно носити оберіг із бірюзою.

Сни дня: сни цього часу розкажуть про проблеми, які ускладнюють життя людини в суспільстві, — це чудова нагода проаналізувати свою поведінку і подумати про те, як вирішити наявну проблему.

цитата дня: «Не чекай. Час ніколи не буде ідеальним» (Наполеон Гілл).

