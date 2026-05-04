Астрологический прогноз на 4-5 мая

Змея / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, не стоит принимать на веру мнение других людей — нужно подвергать сомнению все услышанное, а, принимая важные решения, руководствоваться исключительно собственным умом.

Символ дня: аспид.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист, шпинель, кахолонг.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, затянутся надолго, но опасности для здоровья они не несут, особенно если вовремя принять меры, направленные на излечение. Велика вероятность врачебной ошибки, поэтому диагноз, поставленный в эти дни одним врачом, обязательно нужно перепроверить у другого.

Питание дня: мясо нужно заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: от стрижки в эти дни лучше отказаться.

Дачные работы дня: время благоприятно для любых садово-огородных работ, но особенно желательно удобрять почву, прививать и пересаживать растения.

Магия и мистика дня: для защиты от порчи и сглаза нужно носить оберег с бирюзой.

Сны дня: сны этого времени расскажут о проблемах, которые осложняют жизнь человека в обществе — это прекрасный повод проанализировать свое поведение и подумать о том, как решить существующую проблему.

. Цитата дня: «Не жди. Время никогда не будет идеальным» (Наполеон Хилл).

