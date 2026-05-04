Астрологический прогноз на 4-5 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, не стоит принимать на веру мнение других людей — нужно подвергать сомнению все услышанное, а, принимая важные решения, руководствоваться исключительно собственным умом.
Символ дня: аспид.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист, шпинель, кахолонг.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, затянутся надолго, но опасности для здоровья они не несут, особенно если вовремя принять меры, направленные на излечение. Велика вероятность врачебной ошибки, поэтому диагноз, поставленный в эти дни одним врачом, обязательно нужно перепроверить у другого.
Питание дня: мясо нужно заменить рыбой и овощами.
Стрижка дня: от стрижки в эти дни лучше отказаться.
Дачные работы дня: время благоприятно для любых садово-огородных работ, но особенно желательно удобрять почву, прививать и пересаживать растения.
Магия и мистика дня: для защиты от порчи и сглаза нужно носить оберег с бирюзой.
Сны дня: сны этого времени расскажут о проблемах, которые осложняют жизнь человека в обществе — это прекрасный повод проанализировать свое поведение и подумать о том, как решить существующую проблему.
. Цитата дня: «Не жди. Время никогда не будет идеальным» (Наполеон Хилл).
