Гороскоп на 4-5 мая для всех знаков Зодиака: день, когда пассивными будут даже самые активные из нас

Божья коровка на зеленом листе / © Associated Press

Для начала рабочей недели это может быть особенно опасным, поскольку приведет к ошибкам — прежде всего, профессиональным, деловым и финансовым.

Также велика вероятность подвести тех, кто ждет от вас вовремя сделанной работы, а нежелание общаться с любимым человеком может быть воспринято им как сигнал к разрыву. Чтобы подобного не произошло необходимо не выбиваться из рабочего графика, а заодно держать под контролем свои вредные привычки.

Овен

Столкнувшись с неадекватным поведением окружающих, не стоит реагировать на него соответствующим — симметричным — образом, — лучше проигнорировать его, сделав вид, что ничего не заметили.

Телец

Время благоприятно для любых финансовых операций — от оплаты по коммунальным счетам до сведения дебета с кредитом в текущих материальных делах и планирования будущих расходов.

Близнецы

В вашем окружении могут появиться люди, желающие использовать вас, чтобы добиться своих целей: не стоит соглашаться делать чужую работу и выполнять за кого-то из коллег их обязанности.

Рак

Залог успеха в этот день — следование ориентирам, которые вы сами себе изначально наметили: бессмысленное метание из стороны в сторону и, уж тем более, тактическое отступление до добра не доведут.

Лев

Добиваться любых целей в этот день рекомендуется исключительно честным путем — обман и подтасовка фактов, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу.

Дева

Пополнить запас иссякающей позитивной — и продуктивной — энергии можно, общаясь с теми, кто никогда не испытывает в ней недостатка — прежде всего, маленькими детьми и домашними животными.

Весы

Время, когда особенно важно доверять не речам, какими бы красивыми, убедительными и многообещающими они ни были, а конкретным делам — как известно, они впечатляют гораздо лучше любых слов.

Скорпион

В эти дни особенно важно не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые исповедуют отличную от вашей точку зрения: переубедить вы их все равно не сможете, а время и нервы потратите впустую.

Стрелец

Желанию успеть во всем и везде, который внесет хаос в ваши действия, необходимо противопоставить четкий и скрупулезный план действий, от которого рекомендуется не отступать без уважительных на то причин.

Козерог

Соблазну использовать в своих целях других людей нужно противиться всегда, но в это время — особенно: желательный результат вы, возможно, и получите, но вряд ли останетесь им удовлетворены.

Водолей

В силу чрезмерной впечатлительности, которая будет свойственна вам в эти дни не стоит слушать сплетни, которые могут распускать посторонние о вас и ваших близких — в реальности они все равн отношения иметь не будут.

Рыбы

Рекомендуется — разумеется, по возможности — провести эти дни в одиночестве: в условиях уединения и отсутствия посторонних «раздражителей» можно будет найти ответы на важные житейские вопросы.

