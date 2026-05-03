Внутри нашей галактики может скрываться другая: сенсационное открытие астрономов

Млечный Путь может скрывать еще одну галактику / © Unsplash

Ученые убеждены, что внутри нашей галактики скрыто нечто огромное. Скорее всего, внутри Млечного Пути спрятана древняя галактика.

Ученые считают это галактикой внутри галактики. Об этом пишет Futurism.

Потерянный мир, поглощенный нашей галактикой миллиарды лет назад, астронавты прозвали «Локи» — в честь скандинавского бога обмана.

В новом исследовании, опубликованном в журнале «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society«, говорится, что существование Локи может подтвердиться. В таком случае он станет карликовой галактикой.

Астрономы давно интересуются карликовыми галактиками, имеющими всего по несколько миллиардов звезд, в отличие от больших, в которых насчитывается сотни миллиардов. Обычно карликовые галактики имеют неправильную форму.

Астрономам хочется наконец узнать, как они образуются: методом слития в кучу во время гравитационных взаимодействий или методом сближения вследствие вмешательства невидимой темной материи.

Более того, карликовые галактики состоят из звезд, «бедных на металл». Именно такими были первые звезды, сформировавшиеся во Вселенной. Позже они объединили в себе более тяжелые элементы.

Исследователи проанализировали группу из 20 звезд, бедных на металлы, в галактической плоскости Млечного Пути. Они сравнили их химический состав с объектами в окрестностях галактики и обнаружили химические следы многочисленных космических взрывов, высвобождающих тяжелые элементы.

Но они не нашли никаких следов взрыва «белого карлика» — так называют плотные оголенные ядра звезды средней массы, подобной Солнцу.

Ученые заявляют, что для формирования «белых карликов» необходимы миллиарды лет, а это значит, что 20 исследуемых звезд происходят из экстремальной карликовой галактики, которая была слишком кратковременной, чтобы в ней появились «белые карлики».

Еще один аргумент в сторону существования скрытой галактики внутри Млечного Пути — то, что не все звезды вращаются в одном направлении. 11 из 20 звезд вращаются в том же направлении, что и наша галактика, а девять — на ретроградной орбите, то есть в противоположном направлении.

Ученые говорят, что это «ранняя аккреция», то есть период, когда галактика Локи слилась с Млечным Путем. Галактика Локи была очень молодой, и ее орбиты смешивали звезды.

Недавно ученые шокировали людей новым прогнозом — конец Вселенной может произойти раньше, чем ожидается. Исследователи считают, что Вселенная может прекратить свое существование гораздо раньше — примерно через 33,3 миллиарда лет вместо ранее прогнозируемых триллионов.

Анализ данных проектов DES и DESI показал, что темная энергия, отвечающая за расширение космоса, может быть нестабильна. Если ее свойства изменятся, расширение остановится и начнется процесс «большого сжатия», когда вся материя снова сблизится к сверхплотному состоянию.

Пока этот сценарий остается лишь теорией, поскольку результаты исследования еще не прошли рецензирование. Модель зависит от многих переменных, и для окончательных выводов астрономам требуются дополнительные наблюдения.

