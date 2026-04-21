Как транзит Урана по Близнецам повлияют на события в Украине в мае-июле 2026 года

Астропрогноз для Украины

С 26 апреля 2026 года Уран, перемещаясь по знаку Близнецы, формирует гармоничный аспект к Сатурну гороскопа Украины уже в мае — июле текущего года. Эта планета является управителем Асцендента, т.е. визитной карточкой нашей страны. А также Уран управляет знаком Водолея, где в гороскопе Украины находится Сатурн (органы власти) и Луна (народ). Соответственно, транзит Урана по Близнецам является благоприятным для нашей страны, поскольку позволяет произвести необходимые обновления на уровне государства и обычных людей, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В то же время, май 2026 года очень сложный для Президента Украины (Солнце в Деве 24 августа 1991 года — дата провозглашения независимости страны), поскольку Уран в напряженном аспекте к Солнцу гороскопа Украины и это становится точкой серьёзного астрологического перелома, когда начинает меняться направление развития страны. Для Президента Украины — месяц большой ответственности и потрясений. Очень много подводных камней всплывает и требуются непростые решения.

Когда в июле 2026 года транзитный Юпитер входит в знак Льва, он активирует одну из ключевых точек гороскопа Украины — натальный Юпитер, расположенный именно в этом знаке. Юпитер в астрологии символизирует расширение, международные связи, дипломатические возможности, поддержку союзников и стратегическое сотрудничество. А поскольку в гороскопе Украины он находится в 7 доме, доме партнёрств, договоров и внешнеполитических отношений, транзит Юпитера по этой зоне становится особенно значимым и позитивным.

Юпитер, входящий в знак Льва с 30 июня 2026, усиливает натальный Юпитер Украины и запускает годовой процесс обновления международных партнёрств и внешнеполитических связей. Их эффект раскрывается постепенно, и наиболее ощутимые изменения проявляются на выходе планеты из знака, то есть в июне — июле 2027 года, когда энергия транзита достигает своей кульминации. Именно тогда становится видимым итог — новые форматы сотрудничества, обновлённые союзы, пересмотренные договорённости или появление стратегически значимых партнёров.

Однако фундамент этих будущих перемен закладывается уже сейчас, в самом начале транзита: в 2026 году формируются первые импульсы, открываются новые возможности, появляются контакты, идеи, инициативы и направления, которые позже вырастут в реальные результаты. Начало транзита — это период посева, когда страна получает шанс задать правильный вектор, а новый цикл Урана в знаке Близнецы поможет сделать шаги в нужном направлении.

Транзиты 2026 года открывают для Украины важный этап внутреннего и внешнего обновления, и именно сейчас формируются процессы, которые будут определять направление развития страны на ближайшие 7 лет.

В период с мая 2026 до июля 2027 года произойдут глубокие изменения в государственных структурах, общественных настроениях и международных партнёрствах. Его движение по гороскопу Украины активирует ключевые точки, связанные с управлением, народом и внешними союзами, создавая условия для пересмотра устаревших систем и появления новых форм взаимодействия как внутри страны, так и за её пределами.

Юпитер символизирует расширение возможностей, поддержку союзников и стратегическое сотрудничество, а Уран приносит обновление, нестандартные решения и неожиданные повороты. Их взаимодействие в доме внешних связей создаёт пространство для появления новых форматов сотрудничества, пересмотра существующих союзов и усиления роли Украины на международной арене. Это время, когда страна может искать новые подходы, привлекать внимание партнёров и формировать более гибкие, современные модели взаимодействия.

В первой половине 2027 года станет ясно, какие союзы укрепились, какие договорённости были пересмотрены, какие новые направления внешней политики оформились окончательно. Реальные результаты обязательно будут, и они помогут украинцам почувствовать себя свободнее и спокойнее уже к середине 2027 года. Велика вероятность того, что многие смогут вернуться домой.

Вопрос мира очень волнительный для всех, особенно для мужчин, которые не могут выезжать за предели Украины. Но на фоне таких благоприятных возможностей все-таки есть надежда, что мир будет достигнуть через договоренности уже в 2027 году. Однако возврат оккупированных территоррий, благодаря дипломатическим решениям, может затянуться на годы. Но после долгой, изматывающей войны — это свет в конце тоннеля.

Наф фоне транзитов Урана и Юпитера произойдет обновление систем, которые долго оставались неизменными. Уран традиционно связан с реформами, пересмотром правил и освобождением от устаревших структур, а его взаимодействие с Юпитером усиливает стремление к справедливости и более прозрачным механизмам. Это создаёт предпосылки для того, чтобы в стране начали обсуждаться новые подходы, в том числе к вопросам ответственности, участия общества и организации важных государственных процессов. И хотя окончательные изменения проявятся позже, уже сейчас формируется направление, в котором Украина будет двигаться в ближайшие годы.

Уже давно назрела потребность в изменении подходов к мобилизации, распределению нагрузки и формированию мотивации для военных и тех, кто только готовится к службе. В контексте страны это может проявляться как поиск новых моделей взаимодействия между государством и военными, обсуждение стимулов, улучшение условий, появление инициатив, направленных на повышение доверия и внутренней мотивации.

Украинцы видят и слышат, что старые механизмы мобилизации больше не соответствуют реальности, и что стране нужны новые подходы, учитывающие человеческий фактор, психологическое состояние людей и необходимость поддерживать тех, кто несёт службу. Это не означает мгновенных решений — уранические процессы всегда разворачиваются постепенно. Но именно в начале транзита закладываются первые предпосылки: появляются идеи, обсуждения, новые взгляды, которые позже могут вырасти в реальные изменения.

Под влиянием благоприятных транзитов Юпитера и Урана, Украина может пересматривать существующие союзы, заключать новые договорённости, менять стратегию внешней политики или получать военную и материальную поддержку из неожиданных источников. Важно отметить, что перемещачясь по знаку Льва, транзитный Юпитер образует аспекты оппозиций сначала к натальному Сатурну, а затем — к Луне в гороскопе Украины. Придется делать выбор не только государственным деятелям, но и народу Украины. Это могут быть и выборы, и референдум, и другие важные для страны события, при которых выстраивается абсолютно новый вектор.

И хотя видимые результаты проявятся ближе к 2027 году, уже сейчас формируется направление, в котором Украина будет двигаться: направление, где важную роль играет не только необходимость, но и финансовая мотивация, осознание высокого смысла борьбы, поддержка и уважение к тем, кто защищает страну.

Уран в Льве делает эти процессы яркими, заметными и иногда резкими, но при этом открывает пространство для инновационных подходов, новых партнёрских моделей и расширения международного влияния.

В ближайшие 12-14 месяцев Украина может выйти на новый уровень взаимодействия с миром, привлекая внимание, поддержку и интерес благодаря смелым инициативам, реформам и нестандартным решениям.

В этот период транзиты создают мощный импульс для обновления международных партнёрств, появления новых союзов и трансформации внешнеполитического курса страны. Активные взаимоотношения с дружественными государствами на международном уровне, становятся катализатором роста, расширения возможностей и укрепления позиций на мировой арене.