Первая леди Экваториальной Гвинеи надела костюм с портретом Папы Римского
Жена африканского диктатора решила привлечь внимание нарядом с принтом, который еще точно не носил никто.
Избранный в прошлом году Папа Римский Лев XIV отправился в апостольское 11-дневное путешествие в Африку, в рамках которого посетил Экваториальную Гвинею и встретился с правителем этой страны и его женой — Теодором Обианг Нгема Мбасого и Констанцией Манге.
74-летняя женщина решила по-особенному поприветствовать понтифика, ведь заказала костюм с его огромным портретом и надела в день встречи с ним.
Ансамбль первой леди включал блузу с воротником и длинными рукавами, а также длинную юбку. Обе вещи были голубого цвета, имели крупный принт и были украшены атласными лентами.
Образ дополнял головной убор из такой же ткани, что и костюм.
Также Констанция Манге надела туфли-слигбеки, которые сочетала с сумкой от Chanel