ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Первая леди Экваториальной Гвинеи надела костюм с портретом Папы Римского

Жена африканского диктатора решила привлечь внимание нарядом с принтом, который еще точно не носил никто.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Констанция Манге

Констанция Манге / © Getty Images

Избранный в прошлом году Папа Римский Лев XIV отправился в апостольское 11-дневное путешествие в Африку, в рамках которого посетил Экваториальную Гвинею и встретился с правителем этой страны и его женой — Теодором Обианг Нгема Мбасого и Констанцией Манге.

74-летняя женщина решила по-особенному поприветствовать понтифика, ведь заказала костюм с его огромным портретом и надела в день встречи с ним.

Констанция Манге и Папа Римский / © Getty Images

Ансамбль первой леди включал блузу с воротником и длинными рукавами, а также длинную юбку. Обе вещи были голубого цвета, имели крупный принт и были украшены атласными лентами.

Образ дополнял головной убор из такой же ткани, что и костюм.

Также Констанция Манге надела туфли-слигбеки, которые сочетала с сумкой от Chanel

Констанция Манге / © Getty Images

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie