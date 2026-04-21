Первая леди Экваториальной Гвинеи надела костюм с портретом Папы Римского

Констанция Манге / © Getty Images

Избранный в прошлом году Папа Римский Лев XIV отправился в апостольское 11-дневное путешествие в Африку, в рамках которого посетил Экваториальную Гвинею и встретился с правителем этой страны и его женой — Теодором Обианг Нгема Мбасого и Констанцией Манге.

74-летняя женщина решила по-особенному поприветствовать понтифика, ведь заказала костюм с его огромным портретом и надела в день встречи с ним.

Констанция Манге и Папа Римский / © Getty Images

Ансамбль первой леди включал блузу с воротником и длинными рукавами, а также длинную юбку. Обе вещи были голубого цвета, имели крупный принт и были украшены атласными лентами.

Образ дополнял головной убор из такой же ткани, что и костюм.

Констанция Манге, Теодор Обианг Нгема Мбасого, Папа Римский / © Getty Images

Также Констанция Манге надела туфли-слигбеки, которые сочетала с сумкой от Chanel