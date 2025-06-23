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В деловом костюме и черных слингбэках: Елена Зеленская побывала на концерте в Киеве
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В деловом костюме: элегантная принцесса Ингрид Александра сопровождала отца на встрече с президентом Макроном
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Кейт и Уильям Уэльские выбрали новую школу для принца Джорджа: где будет учиться будущий король
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Принцесса Анна разделяет обеденную привычку со своим братом, королем Чарльзом: что это
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Тепло приветствовал президента Украины: король Чарльз встретился с Владимиром Зеленским
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В джинсовом платье и красной обуви: красивая королева Летиция с мужем приехала на церемонию
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В полосатом платье-рубашке и соломенной шляпе: Зара Тиндалл на мероприятии в Виндзоре
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В небесно-голубом костюме и топе с цветочными аппликациями: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Канаде
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В гороховом сарафане на фоне моря: леди Китти Спенсер показала фото из Греции