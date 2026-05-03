- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
87-летняя королева Испании произвела фурор образом на банкете в Швеции
Королева София на этой неделе посетила банкет в честь 80-летнего юбилея короля Швеции Карла XVI Густава.
Шведский монарх отпраздновал 30 апреля свое 80-летие. По этому случаю семья собрала множество гостей на дневном обеде, а потом и на вечернем банкете.
Королева София представляла испанскую королевскую семью, так как ее сын король Филипп VI и невестка королева Летиция отсутствовали на мероприятии.
Ее Величество надела голубое платье с драпировкой на талии, дополнив лук драгоценной тиарой с жемчугом, серьгами с желтыми камнями и таким же колье. На груди у Софии был орден, а в руках она держала светлый платок и золотистую миниатюрную сумку, подобранную в тон обуви на каблуках. Неизменным в ее образе был французский маникюр.
Напомним, также впечатление произвела на банкете невестка короля — принцесса София. Она приехала в платье с градиентом и своей обновленной свадебной тиаре.