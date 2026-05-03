Незаконная вечеринка среди снарядов: во Франции 40 тысяч человек собрались на военном полигоне

Во Франции около 40 тысяч человек пришли на незаконный рейв на территории военного полигона, несмотря на запрещение властей и предупреждение о риске неразорванных боеприпасов.

Рейв во Франции / © Getty Images

В центральной Франции около 40 тысяч человек посетили незаконный рейв на территории бывшего военного полигона. Местные власти предупреждали, что объект может быть опасен из-за риска старых неразорванных боеприпасов.

Об этом сообщают Euractiv.

Массовая вечеринка вблизи города Бурж началась в пятницу, 1 мая, несмотря на запрет местных властей. За выходные на полигоне побывали ориентировочно 40 тысяч человек. В воскресенье на территории все еще оставалось около 17 тысяч участников.

В региональных властях ранее предупреждали, что эта зона «чрезвычайно опасна», поскольку там могут оставаться неразорванные боеприпасы.

"Это место используется уже 150 лет, и мы знаем, что там потенциально могут быть старые артиллерийские снаряды", - заявил местный чиновник.

По его словам, специалисты регулярно находят на этой территории старые боеприпасы. В то же время власти уточняют, что современные снаряды угрозы не представляют, однако риск связан именно со старыми неразорванными боеприпасами. Участников рейва призывали не заходить в соседние леса.

На месте происшествия развернули около 600 полицейских и 45 пожарных. По данным местных властей, с начала вечеринки медицинскую помощь оказали 54 людям. Правоохранители задержали четырех человек. О серьезных инцидентах пока не сообщалось.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес должен облететь район на вертолете и встретиться с полицейскими, пожарными и местными чиновниками.

Участники вечеринки заявляли журналистам, что воспринимают рейв не только как отдых, но и как протест против усиления законодательства по незаконным технособраниям.

