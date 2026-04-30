АПЛ: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" / © Associated Press

С 1 по 4 мая состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 1 мая, поединком между "Лидсом" и "Бернли".

В субботу, 2 мая, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Вест Хэм", "Ньюкасл" встретится с "Брайтоном", а лидер чемпионата "Арсенал" сразится с "Фулхэмом".

В воскресенье, 3 мая, "Борнмут" примет "Кристал Пэлас", который является соперником донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги конференций.

В тот же день в центральном матче тура сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", который является действующим чемпионом АПЛ. А "Тоттенхэм" будет пытаться покинуть зону вылета из элитного дивизиона, пожаловав в гости к "Астон Вилле".

Завершится тур в понедельник, 4 мая: "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, которого дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, примет "Ноттингем", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Манчестер Сити".

Расписание и результаты матчей 35-го тура АПЛ

Пятница, 1 мая

22:00 "Лидс" — "Бернли"

Суббота, 2 мая

17:00 "Брентфорд" — "Вест Хэм"

17:00 "Вулверхэмптон" — "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" — "Брайтон"

19:30 "Арсенал" — "Фулхэм"

Воскресенье, 3 мая

16:00 "Борнмут" — "Кристал Пэлас"

17:30 "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"

21:00 "Астон Вилла" — "Тоттенхэм"

Понедельник, 4 мая

17:00 "Челси" — "Ноттингем"

22:00 "Эвертон" — "Манчестер Сити"

За четыре тура до конца чемпионата "Арсенал" возглавляет таблицу АПЛ, набрав 73 очка. "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на 3 балла, но имеет матч в запасе.

Таблица АПЛ после 34-го тура

Таблица АПЛ после 34-го тура / sofascore.com

