Шахтер — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 30 апреля, донецкий "Шахтер" сыграет с английским "Кристал Пэлас" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся испанский Райо Вальекано и французский Страсбург.

Новости партнеров