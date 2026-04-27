Шахтер — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги конференций
Следите на нашем сайте за ходом первого полуфинального поединка Лиги конференций между украинским "Шахтером" и английским "Кристал Пэлас".
В четверг, 30 апреля, донецкий "Шахтер" сыграет с английским "Кристал Пэлас" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите альтернативное комментирование поединка "Шахтер" — "Кристал Пэлас" на Youtube-канале FootballHub.
Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся испанский Райо Вальекано и французский Страсбург.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас".