Шахтер — Кристал Пэлас: букмекеры сделали прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 30 апреля, донецкий "Шахтер" посоревнуется с английским "Кристал Пэлас" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас".

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Кристал Пэлас

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча представителя АПЛ. На победу "Кристал Пэлас" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья — 3,25. Выигрыш "Шахтера" — 3,80.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение "орлам". На выход английского клуба в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,40. Итоговый успех подопечных Арды Турана — 2,75.

Ответный матч между "Кристал Пэлас" и "Шахтером" состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).