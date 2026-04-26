Дублем в ворота "Кривбасса": Ярмоленко приблизился к бомбардирскому рекорду УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко приблизился к историческому бомбардирскому рекорду украинской Премьер-лиги (УПЛ).

36-летний лидер "бело-синих" оформил дубль в выездном матче 25-го тура УПЛ против "Кривбасса", чем принес своей команде победу в сверхголевой перестрелке - 5:6.

Ярмоленко вышел на замену на 73-й минуте поединка. На 76-й минуте он сравнял счет (5:5), а на 87-й забил решающий мяч — 5:6.

Реклама

Матч между "Кривбассом" и "Динамо" стал самым результативным в истории УПЛ. До этого никогда команды не забивали 11 голов в одном поединке.

Это 120-й и 121-й голы Ярмоленко в УПЛ. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Больше Ярмоленко забили только Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123).

Контракт Андрея с "Динамо" рассчитан до завершения сезона-2025/26. Прошлым летом он анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в роли профессионального футболиста.

Реклама

Поэтому у Ярмоленко есть еще пять матчей в этом сезоне УПЛ, чтобы повторить или даже побить рекорд Шацких. В них соперниками "Динамо" будут "Шахтер", ЛНЗ, "Колос", "Полтава" и "Кудровка".

Сейчас "Динамо" (47 очков) занимает третье место в УПЛ. Также подопечные Игоря Костюка вышли в финал Кубка Украины, где 20 мая во Львове сразятся за трофей с сенсационным "Черниговом", который выступает в Первой лиге.