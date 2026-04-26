В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько стоит килограмм

На внутреннем рынке Украины наблюдается настоящее ценовое сотрясение в сегменте тепличных овощей. Только за последние несколько дней отпускные цены на огурцы рухнули почти наполовину.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным экспертов, с начала текущей недели стоимость продукции снизилась в среднем на 40%. Главным фактором такой динамики стал избыток предложения на рынке. Тепличные комбинаты сейчас активно увеличивают объемы снабжения, пытаясь реализовать урожай в полном объеме.

«Основное давление на рынок создает избыток предложения, поскольку тепличные комбинаты активно увеличивают объемы поставок, тогда как спрос остается сдержанным», — объясняют аналитики.

Из-за того, что покупатели не демонстрируют высокой активности, производители вынуждены идти на уступки и снижать отпускные цены. Это единственный способ избежать накопления нереализованной продукции, имеющей ограниченный срок хранения.

Сколько придется заплатить

В настоящее время тепличные огурцы в Украине реализуются по цене от 50 до 90 грн/кг ($1,14-2,05/кг). Несмотря на столь резкий скачок вниз, нынешний уровень стоимости все еще остается выше прошлогоднего.

Согласно данным мониторинга, сейчас огурцы в среднем на 15% дороже, чем были в конце апреля 2025 года. Однако для потребителей нынешний тренд является положительным сигналом после продолжительного периода высоких цен.

В EastFruit отмечают, что тенденция к понижению может сохраниться и дальше.

«В то же время, участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен в ближайший период», — заключают в отчете.

Удорожание цен в Украине — последние новости

Напомним, на украинском рынке на этой неделе выросли розничные цены на качественную морковь из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

По данным аналитиков, сейчас морковь продается по 7–14 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время, крупные партии качественной продукции найти становится все сложнее.

Несмотря на это, цены на морковь остаются примерно на 65% ниже, чем в прошлом, однако участники рынка прогнозируют дальнейший рост.

Также, война на Ближнем Востоке угрожает стабильности украинских цен из-за удорожания энергоносителей. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует дополнительный рост инфляции на 1,5-2,8 процентного пункта.

По данным Госстата, в марте потребительские цены в Украине выросли на 1,7%, а годовая инфляция ускорилась до 7,9%.