Секретная программа ЦРУ: действительно ли мы можем видеть через время и пространство

Реклама

Бывший директор секретной программы экстрасенсорики правительства США утверждает, что каждый человек имеет скрытую способность подключаться к тому, что оно описывает как бесконечное сознание Вселенной.

Об этом пишет Daily Mail.

Дейл Грефф, возглавлявший проект ЦРУ «Звездные ворота», засекреченную инициативу времен холодной войны, исследовавшей психический шпионаж, заявил, что люди обладают естественными способностями, которым могут препятствовать современные технологии.

Реклама

Он считает, что такие устройства, как мобильные телефоны могут нарушить способность человечества получать доступ к этим интуитивным навыкам, хотя такие утверждения остаются противоречивыми среди ученых.

Грефф якобы возглавлял проект «Звездные ворота» — секретную военную программу США, которая с начала 1970-х по 1995 год обучала людей мысленно воспринимать отдаленные места. Эта техника, известная как дистанционное видение, — будто бы психическая способность воспринимать скрытую, отдаленную или будущую информацию, места или объекты, используя только разум, без физических ощущений.

Программа исследовала, могут ли обученные зрители собирать разведывательные данные, просто сосредотачивая свое внимание на определенных координатах.

Грефф не только наблюдал за процессом, но и сам участвовал как отдаленный наблюдатель, пытаясь воспринимать отдаленные события, не отставая от своего стола.

Реклама

«У всех нас есть потенциал развивать и использовать наши природные способности», — сказал Грефф.

Это касается якобы экстрасенсорных способностей, таких как ощущение отдаленных мест, предсказание будущих событий или доступ к информации вне традиционных органов чувств.

Для Греффа и других отдаленных наблюдателей в проекте «Звездные ворота» в течение 1970-х и 1980-х годов это часто означало попытки найти секретные военные базы или оружие, связанное с Советским Союзом.

Как сообщается, одним из первых успехов стало то, что дистанционные наблюдатели, работавшие в рамках проекта «Звездные врата», помогли найти пропавший советский бомбардировщик, сделав оценки, которые считались более точными, чем некоторые усилия полевой разведки.

Реклама

Другие тесты включали отдельных лиц на борту подлодки, которые выбирали изображение из книги, пока отдаленные зрители на суше пытались визуализировать те же изображения. Эти упражнения, по словам Греффа, демонстрировали способность разума получать доступ к удаленной информации.

Позднее Грефф задокументировал многие из этих экспериментов в своей книге «Следы в психической дикой природе», где описал то, что он считал доказательством скрытого умственного потенциала человечества.

Он считает, что общество только сейчас начинает заново открывать себе возможность использования интуитивных способностей мозга, примерно через три десятилетия после завершения программы.

Несмотря на то, что правительство США прекратило дистанционное наблюдение, Грефф остается ярым сторонником того, что он описывает как преимущества развития экстрасенсорного сознания.

Реклама

«Я обнаружил, что, исследуя свою психическую сферу, мы автоматически становимся более креативными и интуитивными. Мы ощущаем более глубокие аспекты нашей психики. Раскрывая свои экстрасенсорные таланты, мы можем помогать другим способам, которые были бы невозможны иначе», — писал он.

Грефф добавил, что, по его мнению, эти способности могут даже позволить людям влиять на исцеление, предполагая, что умственная концентрация одного дня может быть использована для поддержки восстановления после травм на расстоянии.

Он также утверждал, что предполагал катастрофические события еще до того, как они произойдут.

Грефф писал один яркий, реалистичный сон, в котором он увидел столкновение в воздухе вблизи горной местности, один самолет благополучно улетел, а другой разбился, и никто не выжил. Приблизительно через неделю, по его словам, вблизи Колорадо-Спрингс произошло настоящее столкновение в воздухе с участием двух самолетов, один из которых продолжил полет, а другой разбился.

Реклама

Грефф утверждает, что он специально тренировался визуализировать отдаленные объекты, интерпретировать ментальные впечатления и исследовать то, что он описал как способность предвидеть будущие события.

По его мнению, экстрасенсорные способности не ограничиваются только умудренными специалистами, а могут существовать у многих людей, которые учатся, как его развивать.

Проект «Звездные ворота» был официально закрыт в 1995 году после того, как чиновники подвергли сомнению надежность дистанционного наблюдения как инструмента разведки.

