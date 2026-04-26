Секретна програма ЦРУ: чи справді ми можемо бачити крізь час і простір

Колишній директор секретної програми екстрасенсорики уряду США стверджує, що кожна людина має приховану здатність підключатися до того, що він описує як безкінечну свідомість Всесвіту.

Про це пише Daily Mail.

Дейл Грефф, який очолював проект ЦРУ «Зоряна брама», засекречену ініціативу часів холодної війни, що досліджувала психічне шпигунство, заявив, що люди мають природні здібності, яким можуть перешкоджати сучасні технології.

Він вважає, що такі пристрої, як мобільні телефони, можуть порушити здатність людства отримувати доступ до цих інтуїтивних навичок, хоча такі твердження залишаються суперечливими серед вчених.

Грефф нібито очолював проект «Зоряна брама» — секретну військову програму США, яка з початку 1970-х до 1995 року навчала людей подумки сприймати віддалені місця. Ця техніка, відома як дистанційне бачення, — нібито психічна здатність сприймати приховану, віддалену або майбутню інформацію, місця чи об’єкти, використовуючи лише розум, без фізичних відчуттів.

Програма досліджувала, чи можуть навчені глядачі збирати розвідувальні дані, просто зосереджуючи свою увагу на певних координатах.

Грефф не лише спостерігав за процесом, а й сам брав участь як віддалений спостерігач, намагаючись сприймати віддалені події, не відстаючи від свого столу.

«У всіх нас є потенціал розвивати та використовувати наші природні здатності», — сказав Грефф.

Це стосується нібито екстрасенсорних здібностей, таких як відчуття віддалених місць, передбачення майбутніх подій або доступ до інформації поза межами традиційних органів чуття.

Для Греффа та інших віддалених спостерігачів у проекті «Зоряна брама» протягом 1970-х і 1980-х років це часто означало спроби знайти секретні військові бази або зброю, пов’язану з Радянським Союзом.

Як повідомляється, одним із перших успіхів стало те, що дистанційні спостерігачі, що працювали в рамках проекту «Зоряна брама», допомогли знайти зниклий радянський бомбардувальник, зробивши оцінки, які вважалися точнішими, ніж деякі зусилля польової розвідки.

Інші тести включали окремих осіб на борту підводного човна, які вибирали зображення з книги, поки віддалені глядачі на суші намагалися візуалізувати ті ж самі зображення. Ці вправи, за словами Греффа, демонстрували здатність розуму отримувати доступ до віддаленої інформації.

Пізніше Грефф задокументував багато з цих експериментів у своїй книзі «Сліди в психічній дикій природі», де описав те, що він вважав доказом прихованого розумового потенціалу людства.

Він вважає, що суспільство лише зараз починає заново відкривати для себе можливість використання інтуїтивних здібностей мозку, приблизно через три десятиліття після завершення програми.

Незважаючи на те, що уряд США припинив дистанційне спостереження, Грефф залишається палким прихильником того, що він описує як переваги розвитку екстрасенсорної свідомості.

«Я виявив, що досліджуючи свою психічну сферу, ми автоматично стаємо більш креативними та інтуїтивними. Ми відчуваємо глибші аспекти нашої психіки. Розкриваючи свої екстрасенсорні таланти, ми можемо допомагати іншим способами, які були б неможливі інакше», — писав він.

Грефф додав, що, на його думку, ці здібності можуть навіть дозволити людям впливати на зцілення, припускаючи, що розумова концентрація одного дня може бути використана для підтримки відновлення після травм на відстані.

Він також стверджував, що передбачав катастрофічні події ще до того, як вони відбудуться.

Грефф писав один яскравий, реалістичний сон, у якому він побачив зіткнення в повітрі поблизу гірської місцевості, один літак благополучно полетів, а інший розбився, і ніхто не вижив. Приблизно через тиждень, за його словами, поблизу Колорадо-Спрінгс сталося справжнє зіткнення в повітрі за участю двох літаків, один з яких продовжив політ, а інший розбився.

Грефф стверджує, що він навмисно тренувався візуалізувати віддалені об’єкти, інтерпретувати ментальні враження та досліджувати те, що він описав як здатність передбачати майбутні події.

На його думку, екстрасенсорні здібності не обмежуються лише навченими спеціалістами, а можуть існувати у багатьох людей, які навчаються, як його розвивати.

Проєкт «Зоряна брама» був офіційно закритий у 1995 році після того, як урядовці поставили під сумнів надійність дистанційного спостереження як інструменту розвідки.

