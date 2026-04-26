Ядерна безпека під прицілом: Зеленський та голова МАГАТЕ обговорили наслідки окупації ЗАЕС

Гроссі готує нове «перемир’я» на ЗАЕС / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це передає пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україні відомо про зусилля Росії з формалізації та легалізації свого перебування на ЗАЕС. Президент наголосив, що це неприйнятно, і для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

Також сторони обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих злочинних дій. На завершення вони домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану станції.

Як додає УНІАН, своєю чергою Гроссі сподівається, що найближчим часом вдасться досягти перемир’я між Україною та РФ поблизу Запорізької АЕС. Це необхідно для ремонту основної лінії електропередач 750 кВ «Дніпровська», яка живить станцію.

«Ми дуже близькі до цього (до перемир’я на ЗАЕС — Ред.). Залишилися лише деякі деталі стосовно того, коли і як довго це може бути», — зазначив голова МАГАТЕ.

Гроссі нагадав, що Україна та Росія вже п’ять разів домовлялися про припинення вогню для ремонту ліній електропередач, що живлять ЗАЕС.

«Ми знаємо як це робити і, я впевнений, що зробимо це знову», — підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня 2026 року, виповнюється рівно 40 років від дня, коли світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства — вибухом на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції.