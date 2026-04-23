ТСН у соціальних мережах

Проспорт
76
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 25-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Динамо" — "Кривбас"

"Динамо" — "Кривбас" / © ФК Динамо Київ

Від 24 до 27 квітня відбудуться матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня: "Колос" зустрінеться з "Полтавою".

У суботу, 25 квітня, у львівському дербі позмагаються "Рух" і "Карпати".

У неділю, 26 квітня, "Динамо" зіграє з "Кривбасом", ЛНЗ протистоятиме "Металісту 1925", "Шахтар" побореться з "Кудрівкою", а "Полісся" прийме "Оболонь".

Завершиться тур у понеділок, 27 квітня: "Епіцентр" зійдеться з "Олександрією", а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".

Розклад і результати матчів 25-го туру УПЛ

П'ятниця, 24 квітня

15:30 "Колос" — "Полтава"

Субота, 25 квітня

18:00 "Рух" — "Карпати"

Неділя, 26 квітня

13:00 "Кривбас" — "Динамо"

15:30 ЛНЗ — "Металіст 1925"

18:00 "Кудрівка" — "Шахтар"

18:00 "Полісся" — "Оболонь"

Понеділок, 27 квітня

13:00 "Епіцентр" — "Олександрія"

15:30 "Зоря" — "Верес"

Таблиця УПЛ після 24-го туру

Таблиця УПЛ після 24-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 24-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що у четвер, 23 квітня, "Шахтар" проведе перенесений матч 21-го туру УПЛ проти "Зорі". Початок гри — о 15:30.

визначилися фіналісти Кубка України з футболу.

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.

