УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 25-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 27 квітня відбудуться матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня: "Колос" зустрінеться з "Полтавою".
У суботу, 25 квітня, у львівському дербі позмагаються "Рух" і "Карпати".
У неділю, 26 квітня, "Динамо" зіграє з "Кривбасом", ЛНЗ протистоятиме "Металісту 1925", "Шахтар" побореться з "Кудрівкою", а "Полісся" прийме "Оболонь".
Завершиться тур у понеділок, 27 квітня: "Епіцентр" зійдеться з "Олександрією", а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".
Розклад і результати матчів 25-го туру УПЛ
П'ятниця, 24 квітня
15:30 "Колос" — "Полтава"
Субота, 25 квітня
18:00 "Рух" — "Карпати"
Неділя, 26 квітня
13:00 "Кривбас" — "Динамо"
15:30 ЛНЗ — "Металіст 1925"
18:00 "Кудрівка" — "Шахтар"
18:00 "Полісся" — "Оболонь"
Понеділок, 27 квітня
13:00 "Епіцентр" — "Олександрія"
15:30 "Зоря" — "Верес"
Таблиця УПЛ після 24-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Зазначимо, що у четвер, 23 квітня, "Шахтар" проведе перенесений матч 21-го туру УПЛ проти "Зорі". Початок гри — о 15:30.
