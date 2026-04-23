Проспорт
Воротар "Чернігова" звернувся до Ярмоленка після сенсації у Кубку України та отримав відповідь

Андрій Ярмоленко привітав "Чернігів" з виходом до фіналу національного Кубка.

Максим Приходько
Максим Татаренко

Максим Татаренко / facebook.com/fc.chernihiv

Воротар "Чернігова" Максим Татаренко після сенсаційного виходу своєї команди до фіналу Кубка України емоційно звернувся до зіркового півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка, який виріс у Чернігові й там розпочинав футбольну кар'єру.

"Це футбол. Миколайовичу, побачимося у фіналі", — сказав Татаренко у відеозверненні на офіційній сторінці "Чернігова" в Instagram.

Ярмоленко відреагував на це відео у себе в Instagram-сторіз, привітавши "Чернігів" з неймовірним досягненням.

"Мої вітання. Побачимося у фіналі", — написав Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко привітав "Чернігів" з виходом до фіналу Кубка України / instagram.com/yarmolenkoandrey

Фінальний матч Кубка України між "Черніговом" і "Динамо" відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Зазначимо, що в півфіналі "Динамо" розгромило чернівецьку "Буковину" (3:0), а "Чернігів", який виступає у Першій лізі, в серії пенальті здолав "Металіст 1925" (0:0, за пенальті — 6:5).

"Чернігів" став лише другим в історії представником нижчого дивізіону, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні 2018/19 — тоді у матчі за трофей клуб Першої ліги розгромно поступився "Шахтарю" з рахунком 0:4.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Тож "Чернігів", який зараз бореться за збереження прописки у Першій лізі, претендує на потрапляння до єврокубків.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо". У нинішній кампанії "гірники" вибули вже в 1/8 фіналу, програвши "Динамо".

Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
38
