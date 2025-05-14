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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1163
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"Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо" і став володарем Кубка України (відео)

Донецький клуб тріумфував у напруженому Класичному, завоювавши трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" здолав київське "Динамо" у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25. Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.

Першими в цьому матчі забили "біло-сині". На 44-й хвилині Андрій Ярмоленко з меж штрафного майданчика точно пробив в один дотик у правий нижній кут після прострілу Владислава Дубінчака з лівого флангу. Цей гол дозволив підопічним Олександра Шовковського вирушити на перерву в ролі лідера.

У другому таймі "гірники" відігралися зусиллями футболістів, якій вийшли на заміну. На 64-й хвилині спрацювала бразильська зв'язка – Аліссон виконав м'яку подачу на дальню стійку, яку замкнув Кауан Еліас.

Таким чином, основний час поєдинку завершився внічию 1:1. Відтак гра перейшла до екстратаймів. За два додаткові тайми по 15 хвилин жодна з команд відзначитися не зуміла, тому володар трофею визначався у серії пенальті.

У серії пенальті підопічні Маріно Пушича реалізували всі шість своїх ударів, тоді як у киян вирішальний 11-метровий не забив Олександр Караваєв – сейв здійснив голкіпер "помаранчево-чорних" Дмитро Різник.

Повне відео матчу "Шахтар" – "Динамо"

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

За два тури до кінця "Динамо" лідирує в поточному розіграші УПЛ, випереджаючи "Олександрію" на 5 очок. "Шахтар" йде третім, відстаючи від другого місця на 5 балів.

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