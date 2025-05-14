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Шахтар – Динамо: онлайн-відеотрансляція фіналу Кубка України
Дивіться у прямому ефірі Класичне у фіналі національного Кубка.
У середу, 14 травня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" позмагаються у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.
Вирішальний матч за трофей відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:30.
Зазначимо, що в півфіналах турніру "Динамо" розбило представника Першої ліги чернівецьку "Буковину" (4:1), а "Шахтар" в екстратаймах дотиснув житомирське "Полісся" (1:0).
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" з Youtube-каналу УПЛ ТБ.
Нагадаємо, торік володарем Кубка України став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.
Цього сезону "Динамо" близьке до "золотого дублю". За два тури до кінця команда Олександа Шовковського лідирує в УПЛ, випереджаючи "Олександрію" на 5 очок.
"Шахтар" відстає від другого місця на 5 балів, але в разі перемоги у фіналі Кубка Україи гарантує собі участь у Лізі Європи, а не в Лізі конференцій, де донеччани виступатимуть, якщо фінішують третіми в УПЛ.