ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Шахтар – Динамо: онлайн-відеотрансляція фіналу Кубка України

Дивіться у прямому ефірі Класичне у фіналі національного Кубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У середу, 14 травня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" позмагаються у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Вирішальний матч за трофей відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:30.

Зазначимо, що в півфіналах турніру "Динамо" розбило представника Першої ліги чернівецьку "Буковину" (4:1), а "Шахтар" в екстратаймах дотиснув житомирське "Полісся" (1:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" з Youtube-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, торік володарем Кубка України став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

Цього сезону "Динамо" близьке до "золотого дублю". За два тури до кінця команда Олександа Шовковського лідирує в УПЛ, випереджаючи "Олександрію" на 5 очок.

"Шахтар" відстає від другого місця на 5 балів, але в разі перемоги у фіналі Кубка Україи гарантує собі участь у Лізі Європи, а не в Лізі конференцій, де донеччани виступатимуть, якщо фінішують третіми в УПЛ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie