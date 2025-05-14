Завдяки тріумфу в Кубку України: "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" завдяки перемозі в Кубку України здобув право наступного сезону виступити у другому за престижністю євротурнірі – Лізі Європи.

Згідно з регламентом, путівку до Ліги Європи отримує переможець Кубка України або ж срібний призер чемпіонату, якщо володарем національного Кубка стане чемпіон УПЛ.

За два тури до кінця "Шахтар" посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від "Олександрії", яка йде другою, на 5 очок. Однак завоювання Кубка України забезпечило "гірникам" потрапляння до Ліги Європи незалежно від того, якою команда фінішує в чемпіонаті.

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"Помаранчево-чорні" стартують наступного сезону або з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, або ж з основного раунду (якщо будуть виконані декілька умов в європейських чемпіонатах).

"Олександрія" ж, яка дуже близька до здобуття срібних медалей УПЛ, зіграє в третьому за рангому єврокубку – Лізі конференцій, де їй доведеться стартувати з другого кваліфікаційного раунду.

Зазначимо, що олександрійці також мають теоритичні шанси потрапити до другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, але для цього команді Руслана Ротаня потрібно виграти "золото" УПЛ, де вона за два тури до фінішу відстає від лідера "Динамо" на 5 очок.

Нагадаємо, "Шахтар" у фіналі Кубка України здолав "Динамо" у серії пенальті після того, як основний і додатковий час зустрічі завершився внічию 1:1.

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