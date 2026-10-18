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"Полісся" у меншості здійснило суперкамбек і перемогло "Динамо" в УПЛ
Ігор Краснопір оформив хет-трик у ворота столичного клубу.
"Полісся" здобуло вольову перемогу над "Динамо" в домашньому матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 3:1.
Уже на 5-й хвилині зустрічі "Полісся" залишилося в меншості. Голкіпер житомирського клубу Олег Кудрик помилився з передачею поблизу власних воріт, після чого за межами штрафного майданчика рукою відбив удар Володимира Бражка — арбітр після перегляду відеоповтору (VAR) покарав Кудрика червоною карткою.
На 19-й хвилині "Динамо" відкрило рахунок у матчі — Тарас Михавко забив ударом головою після подачі Миколи Шапаренка з кутового.
Однак уже за сім хвилин підопічні Руслана Ротаня зрівняли рахунок — Ігор Краснопір головою замкнув навіс Олександра Андрієвського з кутового.
На 34-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Після відбою гра поновилася, на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.
У другому таймі "Полісся" в меншості забило двічі та вирвало перемогу. На 68-й хвилині Краснопір реалізував пенальті після того, як голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет порушив правила на виході з воріт.
А на 76-й хвилині господарі поля зміцнили свою перевагу в рахунку — Краснопір оформив хет-трик, отримавши передачу від Богдана Михайличенка до лівого флангу штрафного майданчика і точно пробивши у дальній кут.
У компенсований час, на 90+1-й хвилині, матч знову було перервано через повітряну тривогу. Після того, як пролунав відбій і команди повернулися на поле, аби дограти дві хвилини, рахунок на табло вже не змінився.
Огляд матчу "Полісся" — "Динамо"
Після цієї перемоги "Полісся" (22 очки) зберегло друге місце в турнірній таблиці УПЛ — житомирці на 2 бали відстають від "Шахтаря", який лідирує. "Динамо" з 16 пунктами і матчем у запасі залишилося на третій позиції.
У наступному турі УПЛ "вовки" приймуть "Оболонь", а підопічні Ігоря Костюка вдома зіграють з "Кудрівкою". Обидва поєдинки заплановано на 23 жовтня.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" переміг "Колос" і зміцнив лідерство в УПЛ.