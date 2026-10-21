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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" у більшості програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів

"Нерадзуррі" вирвали перемогу над "гірниками", граючи вдесятьох після вилучення Алессандро Бастоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Інтер" — "Шахтар"

"Інтер" — "Шахтар" / © Associated Press

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від міланського "Інтера" в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:0.

У першому таймі чемпіон Італії володів ініціативою, тоді як "гірники" зосередилися на контратаках. Воротар донеччан Дмитро Різник здійснив кілька сейвів після небезпечних ударів гравців "нерадзуррі".

У другому таймі чемпіон України вирівняв гру. На 69-й хвилині "Інтер" залишився в меншості — Алессандро Бастоні відмахнувся від Олега Очеретька в штрафному майданчику "Шахтаря" та отримав другу жовту картку.

На 77-й хвилині підопічні Крістіана Ківу в меншості вийшли вперед — Карлос Аугусто відзначився з передачі Генріха Мхітаряна. У підсумку цей гол став єдиним у матчі та дозволив "Інтеру" здобути перемогу.

Огляд матчу "Інтер" — "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" (4 очки) це перша поразка в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У стартовому турі "гірники" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), а в другому здолали грецький АЕК (3:1).

"Інтер" (3 бали) набрав перші очки в турнірі. До цього "нерадзуррі" зазнали поразок від мадридського "Реала" (1:2) та бельгійського "Брюгге" (3:4).

Після цього матчу "Шахтар" посідає 17-е місце у загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Інтер" перебуває на 21-й позиції.

У четвертому турі Ліги чемпіонів донеччани проведуть номінально домашній матч з португальським "Спортингом", а міланці на виїзді зіграють з нідерландським "Феєнордом". Обидва матчі відбудуться 3 листопада.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ із Забарним здобув перемогу над "Барселоною" в шаленому матчі Ліги чемпіонів.

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