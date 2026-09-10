"Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти ПСВ

ПСВ — "Шахтар" / © Associated Press

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Донецький "Шахтар" на виїзді зіграв унічию з нідерландським ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Філіпс" у місті Ейндговен завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі "гірники" виграли у суперника з рахунком 1:0. У компенсований час, на 45+1-й хвилині, венесуельський півзахисник Глейкер Мендоса з лівого кута штрафного майданчика влучно пробив у дальній кут.

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Але вже на початку другого тайму ПСВ зрівняв рахунок — 1:1. На 48-й хвилині Сержиньйо Дест залишився сам у центрі штрафного майданчика "Шахтаря" і з передачі Армандо Обіспо відправив м'яч у правий кут.

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Більше голів у цьому матчі уболівальники не побачили, тож команди в підсумку розійшлися нічиєю, набравши по одному очку до турнірної таблиці.

У другому турі найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" 14 жовтня проведе номінально домашній матч проти афінського АЕКа (Греція), а ПСВ днем раніше на виїзді позмагається з німецьким "Лейпцигом".

Минулого сезону "Шахтар" виступав у Лізі конференцій, де зупинився в півфіналі, поступившись майбутньому переможцю турніру англійському "Крістал Пелас". Тоді як ПСВ не зумів подолати основний етап Ліги чемпіонів, посівши там 28-ме місце із 36 клубів.

У чемпіонаті України донеччани наразі посідають друге місце, маючи 12 очок після п'яти зіграних матчів. В останньому поєдинку підопічні Арди Турана здобули вольову перемогу над "Карпатами" (2:1).

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ПСВ йде другим у чемпіонаті Нідерландів, набравши 13 очок за п'ять турів. В останньому матчі ейндговенці обіграли "Аякс" (3:1), за який дебютував український вінгер Віктор Циганков.

Зазначимо, що "Шахтар" у статусі чемпіона України напряму потрапив до основної стадії Ліги чемпіонів, де повинен зіграти 8 матчів. Крім ПСВ, суперниками "гірників" у боротьбі за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубка також стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ із Забарним розтрощив команду українців у першому турі Ліги чемпіонів.

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