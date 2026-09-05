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Циганков дебютував за "Аякс" у матчі чемпіонату Нідерландів
Віктор вийшов на заміну в поєдинку проти ПСВ.
Вінгер збірної України Віктор Циганков, який наприкінці серпня перейшов з іспанської "Жирони" до "Аякса", дебютував нідерландський клуб.
Сталося це в домашньому матчі п'ятого туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.
28-річний українець вийшов на заміну на 61-й хвилині і провів на полі більш як пів години, не відзначившись результативними діями.
Поєдинок закінчився поразкою амстердамського клубу з рахунком 1:3.
Огляд матчу "Аякс" — ПСВ
Наразі "Аякс" посідає четверте місце в чемпіонаті Нідерландів, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. ПСВ з 13 балами після п'яти поєдинків очолює турнірну таблицю.
Наступний матч підопічні Мічела проведуть 12 вересня на виїзді проти "Сіттарда" у чемпіонаті Нідерландів. ПСВ 10 вересня прийме донецький "Шахтар" у межах першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Мудрик дебютував за "Тоттенгем" у матчі АПЛ.