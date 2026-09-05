Зв’язали скотчем та стяжками: літак екстрено перервав рейс через неадекватного пасажира

Агресивного пасажира довелося прив’язувати скотчем до сидіння / © Фото з відкритих джерел

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На борту літака авіакомпанії American Airlines, що прямував із Далласа до Нью-Арка, неадекватний пасажир несподівано почав кидатися з кулаками на сусідів. Екіпажу та небайдужим мандрівникам довелося застосувати фізичну силу, щоб вгамувати порушника та екстрено приземлитися в Балтиморі.

Про шокувальний інцидент повідомляє CNN.

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Хронологія конфлікту: напад на пасажирів та образи

Чоловік, який перебував у салоні першого класу, раптово почав поводитися вкрай агресивно та вдарив пасажира, що сидів поруч із ним. Коли інша жінка спробувала втрутитися та заспокоїти дебошира, він накинувся і на неї, супроводжуючи свої дії лайкою.

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Побачивши фізичне насильство, на допомогу стюардесі одразу кинувся інший пасажир, який виявився офіцером поліції у відставці, та ще кілька чоловіків. За словами свідків, під час спроб вгамувати хулігана той голосно вигукував різноманітні расистські та гомофобні образи.

Бортпровідниця передала добровольцям пластикові стяжки, якими вони спробували надійно зафіксувати зап’ястя розлюченого порушника. Проте чоловік продовжував активно пручатися і навіть вкусив колишнього поліцейського, що змусило пасажирів перейти до більш радикальних дій.

Екстрене приземлення та арешт

Щоб остаточно знерухомити дебошира, чоловіки застосували міцний армований скотч, прив’язавши агресора безпосередньо до пасажирського сидіння. При цьому вони свідомо не стали заклеювати йому рота, щоб запобігти проблемам із диханням під час подальшого польоту.

Наступні п’ятнадцять хвилин один із добровольців був змушений сидіти прямо на колінах у порушника, аж поки борт не здійснив екстрене приземлення в штаті Меріленд. Після цього в аеропорту Балтимора на борт піднялася транспортна поліція та офіційно заарештувала винуватця інциденту.

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Наслідки інциденту: статистика порушень та штрафи

В авіакомпанії American Airlines офіційно подякували пасажирам та екіпажу за професіоналізм, наголосивши на абсолютній нетерпимості до будь-яких проявів насильства. Після виведення затриманого з літака рейс успішно продовжив свій маршрут та без додаткових пригод дістався Нью-Арка.

Свідки зізналися, що цей напад викликав особливе занепокоєння через наближення трагічної річниці терактів одинадцятого вересня, що посилило напругу на борту. Хоча точні причини такого агресивного зриву досі залишаються невідомими для пасажирів, цей випадок поповнив масштабну статистику небезпечних порушень.

За офіційними даними американського регулятора, лише від початку цього року було зафіксовано понад тисячу сто шістдесят випадків неадекватної поведінки мандрівників. Окрім кримінальної відповідальності, за напад на членів екіпажу таким порушникам загрожують штрафи у розмірі понад 43 тисячі доларів.

Нагадаємо, літак Delta здійснив незаплановану посадку в Сіетлі після того, як пасажир відмовився виконувати вимоги екіпажу.

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