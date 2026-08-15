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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У небі ледь не зіткнулися два пасажирські літаки з однаковими номерами рейсів

Лайнери рухалися назустріч один одному під однаковими позивними та на одній радіочастоті. Один борт прибував до Фінікса, а інший у цей же час вилітав.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Два пасажирські літаки ледь не зіткнулися

Два пасажирські літаки ледь не зіткнулися / © Associated Press

У США авіадиспетчер врятував від катастрофи два пасажирські літаки компанії American Airlines, які опинилися в одному повітряному просторі з однаковими номерами рейсів.

Про випадок пише unilad.

Причиною плутанини стала затримка через негоду рейсу з Чикаго. Авіакомпанія вирішила відправити з Фінікса резервний борт за розкладом, однак йому присвоїли той самий номер — 2482.

Лайнери рухалися назустріч один одному під однаковими позивними та на одній радіочастоті. Один борт прибував до Фінікса, а інший у цей же час вилітав.

Федеральне управління цивільної авіації США та American Airlines вже розпочали розслідування інциденту. Перевізник запевнив, що завдяки професіоналізму пілотів та диспетчера необхідна дистанція між бортами зберігалася протягом усього польоту.

Нагадаємо, у Техасі розбився ударний гелікоптер AH-64 Apache. Обидва пілоти загинули. Після падіння машини спалахнула пожежа, через яку влада почала евакуацію людей із прилеглої території.

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