Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 серпня?

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Місяць розповідає

День, коли кількість дій та зусиль у будь-якій сфері нашого життя перетворюється на якість. Існує велика ймовірність серйозних життєвих змін, які стануть результатом власних дій кожної людини.

Місяць рекомендує

Вітаються будь-які починання — всі вони приречені на успіх, тож важливо, не гаючи часу на розкачку, братися за реалізацію найскладніших і найперспективніших проєктів. Головне — ретельно продумати всі їхні деталі — у найнесподіваніший момент якась дрібниця може зіпсувати всю справу.

Місяць застерігає

Не можна допускати несправедливості щодо себе та близьких людей — зіткнувшись із такою ситуацією, потрібно негайно припиняти будь-які спроби упередженості та необ’єктивності. Також не варто витрачати енергію, яку нам дарує цей день, на з’ясування стосунків із близькими, краще спрямувати її на роботу — особливо, якщо вона пов’язана з творчістю.

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