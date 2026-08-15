Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 серпня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 17–23 серпня?

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Овен

Прибуток у цей період принесе не робота, а хобі, яким представники цього знака займаються у вільний час — можливо, настав час переглянути своє ставлення до заняття, яке досі вважалося лише захопленням.

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Телець

Задумавшись про ремонт у будинку, не варто економити на матеріалах, які будуть у ньому використані: кожна гривня, витрачена не тільки на красу, а й на високу якість, згодом окупиться на всі сто відсотків.

Близнята

Представникам цього знака пора переглянути статті бюджету, за якими вони звикли жити: схоже, що зараз слід менше витрачати на свій гардероб, а більше вкладати у свій дім — витрати швидко окупляться.

Рак

Створюючи стратегічні запаси, що є актуальним у цей час, головне — дотримуватися міри, і це особливо стосується продуктів: інакше, коли вони зіпсуються, замість очікуваного прибутку доведеться зазнати збитків.

Лев

Навіть на подарунки близьким людям — рідним чи друзям — не варто витрачати всі наявні кошти, оскільки це буде, м’яко кажучи, нерозумно; потрібно залишити хоча б невеликий запас — про всяк випадок.

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Діва

На професійне зростання — і, відповідно, на значне поліпшення матеріального становища — зможуть розраховувати лише ті представники цього знака, які виконуватимуть свої обов’язки не поспішаючи, але якісно.

Терези

Не варто поспішати звільнятися з нинішньої роботи, змінюючи її на нове — неперевірене — місце, що б не пропонував потенційний роботодавець: навряд чи його обіцянки відповідатимуть реальному стану справ.

Скорпіон

Значні грошові надходження, якими зірки потішать у цей час представників цього знака, надійдуть зовсім не з того джерела, з якого вони їх очікують, але водночас стануть суттєвим поповненням бюджету.

Стрілець

Закупи — зокрема й великі, про які представники цього знака давно мріяли, виявляться надзвичайно вдалими, тому не варто відкладати їх на потім — бажано нарешті зважитися на придбання.

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Козоріг

Бізнес-ідея, яку представники цього знака вирішать втілити в життя в цей час, виявиться надзвичайно перспективною і швидко окупить усі вкладені в неї кошти, принісши значний фінансовий прибуток.

Водолій

Дуже важливо прийти на допомогу другові, який у цей час може про це попросити: у такому разі вдасться не тільки зробити добру справу, а й заручитися його обіцянкою вчинити так само в подібній ситуації.

Риби

Отримавши вигідну ділову пропозицію, головне — не зволікати з позитивним рішенням, інакше конкуренти — зокрема й серед колег — випередять вас і привласнять собі професійний та фінансовий успіх.

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