Погода на вихідні, 15-16 серпня / © Unsplash

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В Україні продовжує вирувати антициклон. На вихідних, 15–16 серпня, у більшості областей очікується спека, яка посилиться у неділю до +33. На заході через високу температуру попереджають про небезпечні стихійні гідрологічні явища.

Якою буде погода на вихідних, 15–16 серпня і де очікується небезпека через спеку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода на вихідні, 15-16 серпня

За прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, у наступні три доби переважно без опадів, лише в понеділок, 17 серпня, у західних та північних областях вдень місцями буде короткочасний дощ, гроза.

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Температура вночі 8–16°, вдень 21–28°, на Закарпатті 16–17 серпня в більшості областей 27–33°.

Через аномальну спеку метеорологи попереджають про аномально низьку водність річок на заході України. Оголосили ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

«На рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.), Сяну (Львівська обл.), суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень», — йдеться у повідомленні.

© Укргідрометцентр

До України знову прийде аномальна спека — Діденко

Відома синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що в Україні 15-16 серпня повсюди переважатиме суха сонячна погода, але у неділю спека відновиться.

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В суботу, 15 серпня, очікується протягом дня температура повітря +25+28 градусів, на Закарпатті до +30 градусів, свіжіше на північному сході, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині +20+23 градуси.

В неділю в більшості областей України відновиться спека, передбачається вдень +29+33 градуси, в східних областях та на Сумщині +25+28 градусів.

Погода на вихідні у Києві

За прогнозом Діденко, у Києві впродовж суботи та неділі дощів не очікується. Передбачається суха комфортна погода. У суботу в столиці +27 градусів. У неділю +30 градусів.

Нагадаємо, лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії Олександра Телегузова відповіла: метеозалежність — це міф чи правда.

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