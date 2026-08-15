Війна в Україні переходить у максимальну точку: ШІ приголомшив прогнозом щодо її закінчення

Штучний інтелект склав прогноз щодо можливого фіналу війни Росії проти України / © ТСН

Реклама

Друга половина серпня-2026 під час війни в Україні розглядається як період підвищеної небезпеки — так визначає останню половину нинішнього місяця штучний інтелект, відповівши на питання ТСН.ua про ймовірність російських масованих обстрілів.

При цьому ШІ зазначає, що існує вірогідність нанесення демонстраційних ударів по великих містах, адміністративним центрам та об’єктам критичної інфраструктури. Крім того, ШІ припускає, що масовані обстріли саме в другій половині серпня можливі в районі 23 та 24 серпня, оскільки в ці дні Україна відзначатиме два державних свята — день державного прапора та день Незалежності. Але, як відомо, протягом 2023, 2024 та 2025 років в ці дні не відбувалося саме масованих обстрілів. Виключенням було 24 серпня 2022 року, коли на Дніпропетровщині у селищі Чаплине росіяни вбили ракетами 25 людей та поранили більше 30.

Реклама

У якості висновку, ШІ, з урахуванням того, що Росія перевиконуює план виробництва ракет, уточнює: «У другій половині серпня-2026 обстріли України переходять з фази постійного фону у фазу високої кульмінаційної небезпеки».

Реклама

Окремий прогноз ШІ дає щодо можливих обстрілів України у вересні-2026.

«Вересень — критичний місяць підготовки країни до зими. Вересень є періодом високої інтенсивності повітряних загроз. Основний акцент зміститься з прикордонних боїв на намагання дестабілізувати енергосистему та тилову логістику країни напередодні настання холодів», — зазначає ШІ.

Війна в Україні: які міста під найбільшою загрозою російських обстрілів у серпні

На це питання ШІ відповідає, зазначивши, що таких міст 14. «Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Миколаїв, Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Ізмаїл, Чорноморськ. Київ та Київська область залишаються однією з пріоритетних цілей для балістичних ракет та комбінованих нальотів дронів, спрямованих на логістичні центри, підприємства та цивільну інфраструктуру».

Війна в Україні масштабується чи йде до закінчення

На це питання ШІ відповів, що стався парадокс.

Реклама

«Аналіз військово-політичної ситуації на фронті свідчить про те, що війна в Україні зараз перебуває в стані одночасного масштабування та виходу на кульмінаційну фазу виснаження. Замість прямого руху до швидкого фіналу відбувається парадоксальний процес: ескалація слугує передумовою для майбутньої деескалації, коли кожна зі сторін намагається досягти максимальних важелів тиску», — зазначає ШІ.

За його даними, наприклад, повітряний терор з боку Росії, яка використовує балістичні ракети, дрони та КАБи, сягнув найвищих показників за весь час повномасштабного вторгнення. Інтенсивність боїв перебуває на пікових позначках. Але при всьому цьому ШІ, враховуючи думку військових експертів та керівництва України, ствержує, що «наразі сторони входять у так звану фазу максимальної ескалації».

Також ШІ підкреслює: «Війна не прямує до раптового завершення у найближчі тижні, а скоріше масштабується за інтенсивністю та технологіями, наближаючись до своєї кульмінаційної фази. Завершення активної фази бойових дій залежатиме від виснаження ресурсів, обсягів західної військово-технічної допомоги та спроможності сторін утримувати економічний та інфраструктурний тиск».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні. Вучич заявив, мовляв, наразі не не бачить швидкого завершення війни в Україні.

Реклама

Новини партнерів