Як передати показання лічильника без помилки: що рахувати на світлі, газі та воді

Показники лічильника

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Показання лічильника потрібно знімати з дисплея або циферблата й передавати саме тому оператору чи надавачу послуги, який обслуговує ваш будинок. Перед цифрами перевірте, що ви дивитеся на правильний прилад, а в особистому кабінеті відкрито потрібний особовий рахунок. Не додавайте до показань числа після.

Як читати цифри на лічильнику

На механічному приладі зазвичай враховують основний ряд цифр, що показує цілі кубометри або кіловат-години. Рухомі барабани та позначення після коми можуть відображати частину одиниці, але спосіб їх передавання треба звірити з вимогами оператора.

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Для води це особливо важливо. У матеріалі TSN.ua про показання лічильника води ми наводили приклад, у якому до передавання беруть цифри до коми, а значення після неї відповідає літрам.

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Світло: строки та правила для двозонного лічильника

НКРЕКП радить щомісяця передавати фактичні дані оператору системи розподілу в період від двох останніх календарних днів місяця до третього дня наступного. Якщо оператор не отримав показання до початку четвертого дня, обсяг можуть визначити розрахунково за середньодобовим споживанням.

Власникам двозонних приладів потрібно передавати показання кожної зони окремо. Не підсумовуйте денне й нічне значення: це різні показники, які позначаються окремими кодами на дисплеї. Орієнтуйтеся на підписи свого приладу та інструкцію оператора, адже позначення можуть відрізнятися.

Газ: коли передавати показання

Для газу споживач має знімати фактичне показання станом на перше число місяця й передавати його оператору газорозподільної мережі протягом п’яти календарних днів — до 5-го числа включно. Такий порядок наведено в роз’ясненні НКРЕКП.

Якщо дані не надійшли до 6-го числа, а лічильник не передає їх дистанційно, оператор може визначити обсяг за плановою величиною середньомісячного споживання. Тому прострочення не означає автоматичної фіксації фактичних цифр у платіжці.

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Вода: що саме передавати

Спочатку визначте, який саме лічильник знімаєте: у помешканні може бути окремий прилад для холодної та гарячої води або кілька лічильників на різних стояках. Дані кожного приладу передають окремо.

Якщо на циферблаті показано, наприклад, 000123,456, основним показанням є 123 кубометри, а 456 — частина обсягу в літрах. Не переносіть усю послідовність цифр без перевірки правил вашого водоканалу.

Що сфотографувати та зберегти

Зробіть фото дисплея або циферблата так, щоб було видно цифри й, за можливості, дату знімання. Збережіть підтвердження передавання в особистому кабінеті, повідомлення оператора або номер звернення.

Так ви зможете порівняти фактичний показник із даними в наступній платіжці. Для електроенергії корисно також записати, які значення були передані для кожної зони.

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Якщо показання вже надіслали неправильно

Перевірте в офіційному кабінеті, чи прийняв оператор дані та чи доступна функція редагування. Якщо змінити показання не можна, зверніться до оператора системи розподілу, газорозподільної компанії або водоканалу через офіційний канал і повідомте правильне значення.

Підготуйте фото лічильника, дату знімання, особовий рахунок і підтвердження попереднього передавання. Не надсилайте персональні дані через випадкові посилання з повідомлень — користуйтеся сайтом або застосунком свого надавача.

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