Поросятко розміром із грейпфрут: у британському зоопарку народилася рідкісна бабіруса (фото)

Поросятко / © The Times of India

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У Честерському зоопарку у Великій Британії народилося рідкісне поросятко бабіруси — виду диких свиней, який перебуває під серйозною загрозою через хвороби, полювання та втрату природного середовища.

Про це повідомляє The Times of India.

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Маленьку самку назвали Раною. Коли вона з'явилася на світ, її вага становила лише 300–500 грамів, а за розміром вона була приблизно як «грейпфрут на ніжках».

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За словами помічниці керівника команди Честерського зоопарку Ханни Оуенс, це були перші пологи бабіруси в закладі за кілька років.

«Коли вона народилася, вона була крихітною — розміром із грейпфрут, з ніжками. Вона дуже виросла і почувається дуже добре», — розповіла Оуенс.

Рана стала п'ятим дитинчам самки на ім'я Матано. Її народження у зоопарку чекали особливо уважно: вагітність бабірус зазвичай триває близько п'яти місяців, а в Честері пологи у представниць цього виду часто відбуваються приблизно на 161-й день.

Що відомо про бабірус

Бабіруси належать до роду Babyrousa та мешкають лише на кількох індонезійських островах, зокрема Сулавесі, Тогіан, Сула та Буру. Через незвичний вигляд їх іноді називають «доісторичними свинями» або «свинооленями».

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Особливістю цих тварин є довгі ікла. У самців верхні ікла ростуть крізь морду та загинаються назад, створюючи надзвичайно незвичний вигляд.

Дорослі бабіруси можуть сягати близько 90 сантиметрів у довжину, 60 сантиметрів у висоту та важити до 90 кілограмів. Вони харчуються переважно рослинами, фруктами, а також дрібними тваринами.

Самки зазвичай народжують лише одне або два поросята. Через невелику кількість дитинчат популяції бабірус повільно відновлюються після різкого скорочення чисельності.

Вид опинився під загрозою

Останніми роками дикі популяції бабірус додатково постраждали від африканської чуми свиней. На скорочення чисельності також впливають вирубування лісів, полювання та конфлікти з людьми.

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Природоохоронці наголошують, що точну кількість бабірус у дикій природі визначити складно. За наявними оцінками, їх може залишатися близько 10 тисяч.

Під час досліджень із фотопастками на Сулавесі у 2023–2024 роках бабірус вдалося зафіксувати лише двічі. Це, за словами фахівців, свідчить про те, наскільки складно відстежувати стан дикої популяції.

Бабіруси відіграють важливу роль у своїх екосистемах: під час пошуку їжі вони сприяють поширенню насіння та допомагають відновленню лісів.

«Ми ризикуємо втратити справді унікальний вид, який є важливою частиною культурної та природної спадщини Індонезії», — зазначила спеціалістка з охорони природи Честерського зоопарку Емі Хамфріс.

Зоопарк співпрацює з природоохоронною організацією Action Indonesia та партнерами в Індонезії. Фахівці займаються моніторингом диких популяцій, розведенням бабірус у зоопарках і підготовкою заходів для збереження виду.

За словами природоохоронців, поява Рани є не лише приводом для святкування, а й можливістю привернути увагу до виду, який стрімко втрачає чисельність у дикій природі.

Нагадаємо, порося Мерлін із Каліфорнії встановило рекорд Гіннеса як найпопулярніша свиня в Instagram. На його сторінку підписані 1,1 мільйона людей. Чотирирічний Мерлін також дивує користувачів своїми здібностями: у будинку він має понад 30 спеціальних кнопок, за допомогою яких «повідомляє» господарці про свої потреби та бажання.

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