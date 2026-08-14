Кіт / © Pexels

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На японських островах науковці змогли відновити популяцію рідкісного рудоголового голуба, якого майже знищили дикі коти. Втім, аналіз ДНК цих птахів здивував учених: виявилося, що близькорідне хрещення не зашкодило виду, а навпаки допомогло йому вижити.

Про це повідлмляє Daily galaxy.

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Як вилов котів врятував рідкісного птаха

Рудоголовий лісовий голуб живе тільки на японських островах Огасавара. До 2008 року в природі залишилося менше ніж 80 таких птахів, адже їх майже повністю знищили дикі коти, яких завезли люди.

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Аби врятувати вид, у 2010 році на острові Чічідзіма почали масово виловлювати хижаків. За три роки фахівці вилучили 131 кота, зменшивши їхню кількість до менше ніж 20 особин. Це одразу дало результат: кількість дорослих голубів зросла зі 111 до 966, а молодих птахів — із 9 до 189.

Що врятувало птахів від мутацій

Швидке зростання кількості птахів спонукало вчених дослідити їхню ДНК. Науковці порівняли 25 зразків ДНК рідкісних голубів (диких і вирощених у неволі) та їхніх звичайних японських родичів.

З’ясувалося, що понад 80% генів рідкісного птаха абсолютно однакові, а рівень близькорідного хрещення становить 0,84–0,88 (проти лише 0,02 у звичайних голубів). За законами біології, таке тісне розмноження мало б призвести до виродження виду через накопичення небезпечних мутацій.

Рудоголовий голуб / © The Daily Galaxy

Втім, виявилося протилежне. У рудоголових голубів виявили лише 13 небезпечних нонсенс-мутацій, які порушують синтез білків. А у звичайного японського лісового голуба із великою популяцією таких мутацій було 96.

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Учені пояснюють це «генетичним очищенням». Оскільки популяція голубів залишалася малочисельною протягом майже 900 років, шкідливі мутації виявлялися поступово й відсіювалися природним відбором ще задовго до сучасної кризи.

Розведення в неволі та загрози для майбутнього рідкісного виду

У зоопарку Уено в Токіо програма розведення цих голубів діє з 2001 року. Вона стартувала всього з трьох птахів-засновників, а до 2022 року в неволі народилося вже 198 особин. Дослідження 119 птахів із відомим родоводом показало, що високий рівень інбридингу не призвів до скорочення тривалості їхнього життя.

Попри відновлення популяції, науковці закликають не радіти передчасно. Через низьке генетичне різноманіття голубам буде важче пристосуватися до змін довкілля чи нових хвороб. Збереження цього птаха критично важливе для всієї природи островів, адже він один із небагатьох, хто розносить насіння місцевих рослин. Тому вчені наполягають і далі контролювати хижаків та стежити за генетичним станом популяції.

Нагадаємо, якщо ваш кіт ніколи не бачив ванну, це зовсім не означає, що ви погано виконуєте обов’язки «котячого батька». Навпаки, у більшості випадків пухнастики чудово дають раду з гігієною самостійно, проте є ситуації, коли без купання все ж таки не обійтися.

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