Матильда і Філіп / © Associated Press

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Старовинна вуаль із брюссельського мережива — сімейна реліквія королівської родини Бельгії, яка передається з покоління в покоління і прикращає образ наречених вже десятки років. Її історія тісно пов’язана з Паолою Руффо ді Калабріа — італійською аристократкою, яка 1959 року стала дружиною бельгійського принца Альберта, майбутнього короля Бельгії.

Паола / © Getty Images

Історія вуалі сягає 19 століття й пов’язана з бельгійською родиною Моссельман дю Шенуа, до якої належала бабуся Паоли. Вуаль покривала також голову матері, тіток та старших сестер нареченої, а через 25 років її одягнула її донька — принцеса Астрід, у день свого весілля 1984 року.

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Астрід / © Getty Images

Потім настала черга Матильди, яка 1999 року вийшла заміж за спажкоємця престобу принца Філіпа.

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Матильда / © Associated Press

2003 року вуаль знову повернувся до королівської родини — її одягнула принцеса Клер, дружина принца Лорана, молодшого сина Паоли та Альберта.

Клер / © Getty Images

А 2022 року історія зробила ще одне коло. Вуаль одягнула принцеса Марія Лаура, донька Астрід і онука Паоли.

Марія Лаура / © Getty Images

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