Пляжі заполонили скати: тисячі людей отримують небезпечні уколи

Скат. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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На деяких пляжах Каліфорнії (США) різко зросла кількість випадків, коли відпочивальники отримують болючі уколи від скатів. За даними рятувальників, у популярних прибережних районах кількість таких інцидентів уже вдвічі перевищила показники минулого року.

Про це пише видання Gizmodo, посилаючись на дані Associated Press.

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Найбільше випадків фіксують на пляжах Болса-Чіка та Хантінгтон. Там цього року зареєстрували понад 3100 атак скатів, тоді як за аналогічний період 2025-го їх було приблизно вдвічі менше.

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У Сан-Дієго за перші шість місяців 2026 року зафіксували понад 900 таких інцидентів — більше, ніж за перше півріччя будь-якого з попередніх п’яти років.

Скати буквально вкривають морське дно

Морські біологи пов’язують незвичайну активність із морською тепловою хвилею. Потепління води створило сприятливі умови для круглих скатів Urobatis halleri, які перемістилися ближче до пляжів і масово скупчуються на мілководді.

«Їх може бути настільки багато, що вони буквально встеляють дно, наче килимом, — піску просто не видно», — пояснив морський біолог Кріс Лоу з Каліфорнійського державного університету в Лонг-Біч.

Скати зазвичай не атакують людей навмисно. Небезпека виникає, коли відпочивальник випадково наступає на тварину, яка маскується в піску, після чого та захищається хвостовим жалом.

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Відпочивальників закликають «шаркати» ногами

Щоб зменшити ризик отримати укол, фахівці радять на мілководді не тупати ногами, а ковзати ними по піску. Такий спосіб пересування називають stingray shuffle — «шарканням від скатів».

Якщо ж людина отримала укол, рекомендується звернутися по медичну допомогу, особливо у разі утрудненого дихання, нудоти, кропив’янки або інших ознак алергічної реакції.

У скатів є важлива роль в екосистемі

Попри різке збільшення кількості інцидентів, біологи наголошують, що скати є важливою частиною морської екосистеми. Риючись у піску в пошуках молюсків, черв’яків та інших дрібних організмів, вони перемішують і аерують донні відклади.

На зростання їхньої чисельності, за даними дослідників, впливає не лише потепління океану. Серед інших факторів називають скорочення популяцій великих хижаків — акул, гігантського морського окуня та морських левів.

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За словами Кріса Лоу, загалом рятувальники Південної Каліфорнії можуть за рік надавати допомогу до 10 тисячам людей, які постраждали від скатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кліматичне явище Ель-Ніньо, яке спричиняє аномальне потепління води в Тихому океані, може призвести до появи біля узбережжя США небезпечних морських тварин, зокрема великих білих акул та надзвичайно отруйних морських змій.

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