Чому коти п’ють воду з унітазу: пояснення ветеринарів та зоопсихологів

Кіт п’є воду з унітазу

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Для багатьох власників домашніх тварин картина, коли улюблений кіт п’є воду з унітазу, викликає подив та огиду. Проте з погляду котячої поведінки, інстинктів та біології цьому дивному явищу є цілком логічні пояснення. Фахівці виділяють кілька головних причин такої звички.

Чому кіт п’є з унітаза

Природні інстинкти та прагнення до свіжості

У дикій природі котячі намагаються уникати стоячої води, оскільки в ній швидше розмножуються бактерії та мікроорганізми. Завдяки вродженому інстинкту виживання коти віддають перевагу проточній або чистій воді, яка постійно оновлюється. Часте змивання в унітазі створює ілюзію «рухомого джерела», що приваблює тварину набагато більше, ніж звичайна калюжа в застійній мисці.

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Властивості кераміки та температура води

Унітази виготовляють із порцеляни та фаянсу, які чудово утримують прохолоду. Вода всередині такої керамічної чаші залишається свіжішою та нижчої температури порівняно з водою в пластиковій чи металевій мисці, яка нагрівається в кімнаті. Багато котів інтуїтивно шукають саме прохолодну рідину, щоб краще втамувати спрагу.

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Невдале розташування миски для води, неправильний посуд

На вибір місця для пиття неабияк впливає те, де саме розташований котячий посуд, оскільки хижаки за природними інстинктами намагаються не вживати воду там, де харчуються, уникаючи забруднення джерела рештками здобичі. Коли миска з водою стоїть впритул до миски з їжею, тварина може цілком свідомо ігнорувати її та шукати інші варіанти на кшталт унітаза.

Крім того, величезне значення має атмосфера навколо, ванна кімната часто видається коту набагато тихішим, затишнішим і безпечнішим приміщенням, де ніхто не завадить спокійно втамувати спрагу, тоді як миска, що стоїть у шумному коридорі чи на проході, змушує тварину почуватися надто вразливою.

На поведінку пухнастого улюбленця неабияк впливають якість та форма посуду, адже коти мають надзвичайно гострий нюх і вкрай чутливі вуса. Занадто вузькі або глибокі миски змушують чутливі вібриси постійно тертися об стінки, що викликає у тварини фізичний дискомфорт під час пиття.

Окрім цього, важливу роль відіграє матеріал виробу, оскільки неякісний дешевий пластик із часом вбирає сторонні запахи й суттєво псує смак рідини.

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Якщо ж господар рідко миє посуд і нерегулярно оновлює вміст, кіт природно почне шукати чистішу та привабливішу альтернативу в найнесподіваніших місцях будинку.

Коли варто звернутися до ветеринара

Якщо раніше спокійний кіт раптом почав пити надзвичайно багато води з будь-яких доступних джерел (унітаз, раковина, краплі на підлозі), це може свідчити про стан, який у ветеринарії називають полідипсією. Підвищена спрага іноді сигналізує про приховані проблеми зі здоров’ям, такі як хвороби нирок, цукровий діабет чи проблеми зі щитоподібною залозою.

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