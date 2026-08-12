Навіщо розпилювати оцет біля вхідних дверей: несподіваний лайфхак

Оцет / © Фото з відкритих джерел

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Звичайний оцет може стати в пригоді не лише під час прибирання чи приготування їжі. Його використовують і як простий домашній засіб, який допомагає відлякувати деяких комах.

Зокрема, розведений білий оцет можна розпилювати біля вхідних дверей. Навіщо це робити та як правильно застосовувати такий лайфхак, розповідає cronista.com.

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Чому оцет розпилюють біля дверей

Різкий запах оцту може створювати для комах своєрідну перешкоду. Через нього деякі шкідники можуть уникати оброблених місць і шукати інші шляхи.

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Такий спосіб найчастіше використовують у місцях, звідки комахи можуть потрапити до будинку. Це стосується не лише вхідних дверей, а й вікон, щілин та інших потенційних шляхів проникнення.

Водночас оцет не варто сприймати як засіб, який повністю знищує шкідників. Якщо комах у приміщенні вже багато, одного такого методу може бути недостатньо.

Яких комах може відлякувати оцет

Такий домашній репелент використовують проти мурах, павуків і тарганів. Сильний запах може змусити їх уникати місця, яке було оброблене.

Особливо ретельно можна обробляти ділянки біля дверей, де є невеликі тріщини, щілини або кути. Саме такі місця можуть використовуватися комахами для пересування.

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Оскільки дія запаху з часом слабшає, обробку потрібно час від часу повторювати.

Як зробити оцтовий розчин

Для такого способу знадобляться лише білий оцет, вода та пляшка з розпилювачем. Оцет змішують із водою, після чого готовий розчин переливають у пульверизатор.

Обробити можна:

дверну коробку;

підлогу безпосередньо біля входу;

плінтуси;

кути;

щілини та тріщини поблизу дверей.

Щоб запаховий бар’єр не зникав, процедуру рекомендують проводити приблизно один-два рази на тиждень.

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Перед обробкою поверхні потрібно переконатися, що вона нормально переносить контакт з оцтом. На матеріали, які можуть пошкоджуватися під дією кислоти, розчин наносити не слід.

Чи допоможе оцет позбутися комах

Розпилення розведеного оцту може бути одним із простих способів відлякати комах від входу до будинку. При цьому важливо регулярно обробляти місця, через які шкідники можуть проникати всередину.

Якщо ж комах стає багато, такого методу може виявитися недостатньо. У такій ситуації потрібно усунути причини їхньої появи та використовувати відповідні засоби боротьби зі шкідниками.

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