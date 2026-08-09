Лілія Шеревера — до та після відвідин приватної клініки у Вінниці

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Понад рік тому життя 29-річної вінничанки Лілії Шеревери розломилося навпіл. Звичайна медична процедура у приватній клініці «Оксфорд Медікал-Вінниця» обернулася для молодої жінки блискавичним сепсисом, відмовою внутрішніх органів та пожиттєвою інвалідністю. Тепер вона змушена жити з донорською ниркою, долати глибоку психологічну травму та боротися з системою заради справедливості.

«Все пройшло успішно»: хроніки фатального дня

Коли на плановому УЗД у приватному медичному центрі у Вінниці у Лілії діагностували завмирання плоду, жінка не могла й уявити, чим обернеться для неї призначення вакуумної аспірації. Хоча сама операція тривала близько 40 хвилин, після чого лікарка запевнила пацієнтку: «Все пройшло успішно».

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Проте вже за годину стан Лілії критично погіршився: стрімко впав тиск, почався септичний шок і блискавичний сепсис. Організм молодої жінки почав відмовляти на очах.

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«За цей час лікарка, яка проводила операцію, вже покинула лікарню, її терміново повернули назад. Мені поставили крапельницю, щоб нормалізувати тиск. Зробили ще одне УЗД. Як виявилося, плідне яйце було не видалене! Та ж лікарка поставила мені крапельницю з окситоцином у надії, що воно вийде самостійно, — розповідає ТСН.ua Лілія Шеревера. — Коли проводились усі ці маніпуляції, мій організм уже відмовляв — не було сечі, а це ознака гострої ниркової недостатності. Мене хотіли залишити на ніч у приватній клініці, але та ж лікарка схаменулась і викликала швидку».

Перед тим як випустити з клініки напівпритомну пацієнтку, з її чоловіка витребували повний розрахунок: 11 тисяч гривень за операцію та ще 3 тисячі за додаткові обстеження.

Лілія Шеревера до операції у приватній клініці

У реанімації на волосині від смерті

Швидка привезла жінку до іншої вінницької лікарні, але там не захотіли приймати «труп на зміні».

«Можете уявити, яким був мій стан. Врешті мене прийняли у реанімації лікарні імені Пирогова. Лікарі сказали моїй родині: „Вона помирає, шансів немає“. Згодом медики констатували: щоб врятувати життя, необхідно видалити джерело інфекції — матку. Операцію провели 22 липня — мене врятували, за що я дуже вдячна усім лікарям лікарні імені Пирогова. Але через помилку у приватній клініці ціна виявилася занадто високою: я більше не зможу мати дітей і стала інвалідом у 28 років», — крізь сльози розповідає жінка.

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Держава витратила понад 2 мільйони гривень на порятунок її життя. Далі були 9 місяців виснажливого гемодіалізу та 1 група інвалідності пожиттєво.

Лілія Шеревера під час лікування

Біль від втрати та невизначене майбутнє

Від першого шлюбу у Лілії є донечка, яку вони разом виховують з чоловіком. Проте думка про те, що вона назавжди позбавлена можливості народити спільну дитину, завдає жінці невимовного болю.

«Мене всі втішають: у тебе ж уже є дитина. Але коли так жінку позбавляють можливості мати дітей — це дуже і дуже боляче. Навіть якщо у мене вже є донька, це не полегшення. Психологічно для мене це дуже велика травма. Бо майбутнього, про яке мріяла, немає», — зізнається Лілія.

Батьківський подвиг та байдужість лікарів

Нирки жінки врятувати не вдалося. Єдиний шанс на порятунок дав її батько — колишній військовослужбовець, який захищав Україну від 2014 до 2026 року. Він підійшов як донор.

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У свої 59 років чоловік віддав доньці власну ліву нирку, аби та знову отримала шанс на життя. Тепер Лілія живе з донорським органом у черевній порожнині, тоді як щомісячні витрати на необхідні препарати сягають 40 000 гривень.

Бітько віддав донці свою нирку, аби врятувати їй життя

Попри масштаб трагедії, представниці приватної клініки не висловили ані співчуття, ані пропозицій про допомогу.

«Вони прийшли мене провідати у лікарню, вже після мого порятунку, хоча, чесно кажучи, я цієї зустрічі не хотіла. Подумала: а раптом хочуть запропонувати допомогу або просто вибачитися? Але не було ні вибачень, ні слів про компенсацію. Ніби все, що зі мною сталося — норма. На моє запитання, чому вона не видалила плідне яйце, лікарка відповіла, що термін вагітності був малим, і вона нібито сплутала його з іншими тканинами. Але ж інші гінекологи пояснили мені, що це нісенітниця! Аудіозапис цієї розмови в палаті у мене є як доказ», — каже Лілія.

У річницю трагедії постраждала намагалася зателефонувати лікарці, яка робила їй операцію:

«Хотіла запитати, як вона прожила цей рік і чи не гризе її совість. Слухавку лікарка не взяла або змінила номер. Знаєте, коли згадую все пережите, то кров у венах холоне, бо моє життя тоді було фактично на волосині», — каже Лілія Шеревера.

«Слідство саботують, а справу затягують»

Зараз Лілія намагається домогтись справедливості. На її думку, добитися розслідування виявилося майже так само важко, як і вижити. На первісну заяву до поліції відповіді довго не було, тож жінці довелося звертатися до суду. Суддя зобов’язав поліцію Вінницької області відкрити кримінальне провадження.

«Суд їх зобов’язав відкрити провадження у середині вересня, а відкрили його аж 1 листопада 2025 року. Казали, що нібито губилися документи, в тому числі електронні», — розповідає жінка.

Тепер лікування Лілії має бути безперервним і довичним

Водночас у поліції запевняють, що медики були допитані у рамках кримінального провадження та поліцейські займаються розслідуванням.

Як повідомили у коментарі ТСН.ua правоохоронці, зараз триває процес перевірки та систематизації матеріалів для подальшого їх направлення на судмедекспертизу:

«Правоохоронцями вживаються заходи щодо збирання і систематизації тих медичних документів, які заявниця надавала, і які ще потрібно витребувати. Всі ці матеріали будуть направлені на судово-медичну експертизу. Після цього буде ухвалюватися подальше рішення».

Позиція приватної клініки

ТСН.ua звернувся до медичного центру із запитом щодо ситуації, яка склалася.

У відповідь директорка ТОВ «Оксфорд Медікал-Вінниця» Ольга Марусич повідомила, що клініка ставиться до інформації з повною серйозністю, проте вважає поширені звинувачення суб’єктивною оцінкою, оскільки вони не підтверджені офіційними рішеннями у правовому полі.

Відповідь від керівництва клініки

«Ми з повною серйозністю та увагою ставимося до інформації, поширеної в соціальній мережі. Життя та здоров’я кожного пацієнта є нашим пріоритетом, і ми глибоко співчуваємо ситуації, що склалася. Водночас ми змушені зазначити, що звинувачення у лікарській недбалості, поширені у соціальних мережах, наразі є суб’єктивною оцінкою. Наведена у вашому запиті інформація не може вважатися підтвердженим фактом», — зазначила керівниця медичного закладу.

Там послалися на законодавство України щодо захисту персональних даних та лікарської таємниці. Зокрема, у відповіді зазначено:

«Враховуючи викладене, ТОВ „Оксфорд Медікал-Вінниця“ не може надати запитувану вами інформацію, оскільки вся інформація є лікарською таємницею».

Попри всі перешкоди, Лілія продовжує боротися, аби її історія застерегла інших від фатальних помилок.

Дата публікації 11:00, 05.08.26 Кількість переглядів 152 КТ та МРТ без черг і безкоштовно: як МОЗ планує прикрити "схеми" у державних лікарнях

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