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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Небезпечна погода насувається на Україну: які області накриє стихія (мапа)

Метеорологи прогнозують у більшості областей падіння температури: вночі 12–17°, вдень 22–27°. Також очікуються грози та зливи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Гроза

Гроза / © Pixabay

До України прийде похолодання. У неділю, 9 серпня, у більшості областей очікуються сильні зливи та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у більшості північних та центральних областей, вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7–12 м/с. Метеорологи прогнозують падіння температури: вночі 12–17°, вдень 22–27°. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині — вночі 18–23°, вдень 28–33°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

За даними Укргідрометцентру, на 9 серпня по території Київщини та м.Києва вночі очікуються дощі, але вдень без опадів.

Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 12–17°, вдень 22–27°. У Києві вночі 15–17°, вдень 24–26°.

Негода в Україні — що відомо

Нагадаємо, до України після пекельної спеки прийшли сильні зливи. Напередодні в Івано-Франківську випали інтенсивні опади, виникли сильні підтоплення. Зокрема, у курортному Буковелі. На кадрах, поширених відпочивальниками, вулиці не лише затопило через рясні зливи, а й вони буквально перетворилися на бурхливі потоки води.

Сильні зливи прогнозують в Києві та області, тому закликають брати із собою парасольку. Через грози оголосили перший рівень небезпеки.

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