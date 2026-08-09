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Небезпечна погода насувається на Україну: які області накриє стихія (мапа)
Метеорологи прогнозують у більшості областей падіння температури: вночі 12–17°, вдень 22–27°. Також очікуються грози та зливи.
До України прийде похолодання. У неділю, 9 серпня, у більшості областей очікуються сильні зливи та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі у більшості північних та центральних областей, вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.
Вітер переважно північний, 7–12 м/с. Метеорологи прогнозують падіння температури: вночі 12–17°, вдень 22–27°. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині — вночі 18–23°, вдень 28–33°.
Погода у Києві та області
За даними Укргідрометцентру, на 9 серпня по території Київщини та м.Києва вночі очікуються дощі, але вдень без опадів.
Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 12–17°, вдень 22–27°. У Києві вночі 15–17°, вдень 24–26°.
Негода в Україні — що відомо
Нагадаємо, до України після пекельної спеки прийшли сильні зливи. Напередодні в Івано-Франківську випали інтенсивні опади, виникли сильні підтоплення. Зокрема, у курортному Буковелі. На кадрах, поширених відпочивальниками, вулиці не лише затопило через рясні зливи, а й вони буквально перетворилися на бурхливі потоки води.
Сильні зливи прогнозують в Києві та області, тому закликають брати із собою парасольку. Через грози оголосили перший рівень небезпеки.